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外科手術專家尹熙鵬醫學博士 擅各類外科手術醫療服務

工商記者衛伯承／紐約訊

外科手術專家尹熙鵬醫學博士主理的華埠時代醫療中心，提供設備先進、診療空間整潔衛生/安全舒適的外科手術醫療服務。

尹醫師為中山醫科大學全科畢業，同時還擁有天津醫科大學外科碩士及美國CWRU博士學位，是原哈佛醫學院及伊麗莎白醫院外科的臨床醫生。尹醫師專精於使用最新藥物來治療陽痿早洩、各種尿管炎、尿急尿頻、急慢性前列腺炎、皰疹、濕疣(菜花狀態)、皮膚性病、包皮過長、龜頭炎、男性不育、精蟲過少等男性專科。

痔漏專科治理內外痔、痔出血劇痛、肛漏管、肛裂、肛週膿腫、久治不癒者等。該中心還提供各種外科手術，如皮膚腫瘤、乳房瘤、割包皮、靜脈曲張、小腸氣、拔甲、雞眼、腋臭根治等；也能細心治療外傷緊急處理、縫針、破傷風針、各種工傷車禍、刀槍傷、水火燙傷、膿腫、傷口感染不癒合等；所有手術均由外科專家尹熙鵬博士親自主刀。

該診所診療設備先進完善，設有心電圖、肺功能檢測、超聲波檢測、驗血、驗尿、X光檢查、靜脈輸液、胃菌檢查、胃鏡、骨密度測量等，同時還提供各種預防注射，如打花粉針、肝炎預防針、感冒預防針等。該中心接受大部分主要保險，無保險者特價優惠。

尹熙鵬醫學博士外科診所在華埠包厘街86號8樓，開診時間為：每週一、三、五、日上午10時至下午6時，電話：212-226-1161。

手術 醫學 華埠

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