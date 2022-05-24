免費建築工地員工安全培訓亞美聯盟與紐約市政府合作

紐約市政府提供免費40小時SST建築工地員工安全培訓，請掃描二維碼獲取更多訊息。

紐約市 政府提供免費40小時SST建築工地員工安全培訓，為華裔 工人增加就業 機會。為應對建築工程致死事件，促進和保護建築工地員工安全，紐約市於2017年通過了第196號地方法，要求紐約市五個行政區的建築和拆除臨時工，在有施工主管看管的大型建築工地，必須持有40小時的建築安全培訓卡（SST）。紐約市樓宇局也曾展開「零容忍掃蕩」執法行動 ，嚴格檢查建築行業的安全法規和運行守則，一個月就查處13件違反建築安全的重大案件，罰款共計12.5萬美元。

為維護紐約市26,000多名華裔建築從業者的安全並吸引更多人進入建築行業，紐約地區最大的非營利組織聯盟亞美聯盟(AAF)，正積極與紐約市小企業服務部(NYC SBS)及Workforce1職業中心合作，在2022年6月前為紐約市的華裔提供完全免費的40小時建築工地員工安全培訓（Construction Site Safety Training）；持有有效OSHA-30卡的工人僅需10小時培訓，培訓完成後將頒發SST卡。

截至目前，AAF已經幫助110多名華裔註冊參與了此免費培訓，收到了積極的反饋和好消息。借助AAF和Workforce1職業中心提供的額外工作安置資源，一名於2022年3月完成SST培訓、此前並無建築經驗的課程參與者，很快找到了一份薪資可觀的建築業工作。隨著紐約市開放經濟，全市正在進行更多的建築施工項目，AAF希望可以在6月前幫助更多華裔參與免費課程，增加就業機會。

報名資格：1.紐約市居民；2.年滿18歲；3.未長期受僱於建築行業。

培訓詳情：

1. 線上培訓；

2. 有效OSHA-30持卡者需10小時培訓，其餘人員需40小時培訓；

3. 培訓完成後頒發建築工地安全(SST)卡，有效5年。

獲得SST的好處：

1. 可以在紐約市建築工地上以合法身份工作，包括普通工人、拆遷工人、電工、瓦工、鋼鐵工人、 屋頂工人、卡車司機、混凝土和瓦匠工人、建築師設計師等建築行業相關職位；

2. 幫助您在紐約市建築行業晉升。

紐約市第196號地方法律規定：從2020年9月起，建築和拆除工人必須完成40小時建築工地安全培訓後，才能在紐約市大型建築工地進行施工；工地管理人員必須接受62小時的安全培訓。如果沒有SST卡，工人將不能工作；雇用未完成40小時安全培訓工人的建築許可證持有者將收到違規通知，並受到按每名未受訓工人計算的$15,000高額罰款。

聯繫人：Angel Yin，電子郵箱：[email protected]，電話：646-854-5639，項目網站：https://sst61437352.wordpress.com/，亞美聯盟AAF網站：https://www.aafederation.org，皇后區辦公室：154-08 Northern Blvd, Ste 2G, Flushing, NY 11354。