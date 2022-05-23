樂思眼鏡與德國光學名牌蔡司合作慶祝五月亞太裔傳統月

樂思眼鏡全面開架陳列，時尚款式，一覽無遺。

為慶祝五月份亞太裔傳統月，華商眼鏡公司樂思眼鏡（LUXEYE）和德國光學名牌蔡司聯手提供「蔡司客製化精準數碼光學方案」（Zeiss Customized Precision Optics Solutions），使得樂思一舉成為全美首家全方位導入蔡司儀器和光學技術的亞裔眼鏡體驗店。即日起，凡是惠顧樂思而提到5月22日世界日報亞太裔傳統月特刋(周刋)上的樂思廣告，可得精美禮品一份。

樂思總裁之一的馬捷明(Jenny Ma)強調，蔡司優視力體驗完整全面，至少包含5個步驟，首先進行視力需求分析，再透過精準量度進行他覺式與視力表現分析的自覺式驗光，接著再做鏡片需求諮詢，最後則是打造個人化鏡片以及非常重要的精密中心定位。樂思眼鏡希望能讓到店的每位客人都感受到前所未有、與眾不同的蔡司優視力體驗(ZEISS Experience Journey)。

馬總裁又指出，唯有客製化鏡片才可能滿足每個人雙眼不同的需求。她解釋，人的視覺數據如指紋般獨一無二，驗光師和配鏡師對消費者的眼睛和其視覺的檢查愈精細，配戴眼鏡後的視覺品質與感受也就越臻完美。越瞭解眼鏡配戴者透過鏡片與所選鏡框所獲得的視覺情形，也就越能精準調整鏡片的適用性，使配戴眼鏡者擁有最佳的視覺品質。換言之，無法提供準確度數的矯正鏡片，會對眼睛造成許多負擔，對眼鏡配戴者而言也可能造成雙眼疲勞、頭部與肩頸痠痛，進而影響生活品質，更有甚者會導致視覺不適。

該公司堅信人因思想而偉大，眼睛是靈魂之窗也是思想之窗，其重要性不言可喻。樂思注重調配眼鏡的每一個細節，一直保持著最真誠的心，運用高端技術推出日本手造為主的時尚品牌，包括大人小孩以及老人鏡框、專業驗光、客製化服務，為客找到最適合且能增進個人風采自信的眼鏡。

為了提供全美華人 更加高端的眼鏡專業服務，樂思正在大舉招募人才並提供職訓，亟需人才計有銷售經理、市場部人員、技師、零售及電商等，無需經驗。若符合資格，樂思還會幫應徵者申請專業學校以及獎學金。

樂思眼鏡創立於2009年，最早兩家店面開在布魯克林威廉斯堡的非華人集中地段，看中的是該地段為近年來新興發展區，年輕人多、活力充沛但缺乏時尚眼鏡店。後來，馬總裁又看到皇后區 華人社區發展一日千里、勢不可擋，於是在2021年12月初進軍法拉盛緬街。

樂思在紐約市曼哈頓 、皇后區和布魯克林三大郡區各有兩家門市部，皇后區地址：36-60 Main St, Flushing, NY 11354，電話：718-799-0313，電郵：[email protected]；小頸地址：251-21 Northern Blvd, Little Neck, NY 11362，電話：718-780-0050，電郵：[email protected]；布碌崙地址：171 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211，電話：718-599-7799，電郵：[email protected]；SHINE OPTIQUE地址：291 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211，電話：718-218-8866，電郵：[email protected]；曼哈頓地址：147 3rd Ave, Manhattan, NY 10003，電話：212-505-7600，電郵：[email protected]；華埠地址：72 Mott St, Manhattan, NY 10013，電話：718-267-8888，電郵：[email protected]。該集團受理各大保險，亦歡迎上網選購，網址：luxeyeoptical.com。