國稅局提供創業信息和免費資源

5月1日至7日為全美小企業周，今年的主題是「通過創業建設更好的美國」，期間國稅局 重點介紹了與今年小企業管理局慶祝活動主題相關的稅收優惠和資源。

國稅局希望納稅人知道官網IRS.gov上有免費資源，提供給那些正在創業的人使用。小型企業在國家經濟中發揮著舉足輕重的作用，國稅局有多種資源可用於幫助雇主履行其稅務責任並幫助其僱員。

開辦企業時，納稅人必須決定建立何種形式的企業實體。商業模式決定了必須提交哪種所得稅申報表，最常見的企業架構是：

獨資企業：當某人自己擁有一家非法人企業時；

合夥企業：兩個或多個人之間進行貿易或業務的關係；

公司：在組建公司時，潛在股東通過交換金錢、財產或兩者皆有，來換取公司的股本；

S型公司：從聯邦稅目的出發，選擇將公司收入、虧損、扣除和優惠抵免轉嫁給股東的公司；

有限責任公司(LLC)：由州法規允許並可能受不同法規的約束，國稅局將根據LLC的選舉及其成員數量將LLC視為公司、合夥企業或其所有人納稅申報表的一部分（例如獨資企業）。

所經營的營業模式決定了必須繳納哪些稅款以及如何支付，以下是四種一般類型的營業稅：

所得稅：除合夥企業外，所有企業都必須提交年度所得稅申報表，合夥企業提交稅務資料申報表；

自僱稅：是一種主要針對為自己工作的個人的社會安全和醫療保險 稅，付款用於在社會安全體系下對個人的保障範圍；

就業 稅：當小企業有僱員時，企業有一定的就業稅責任，必須支付並提交表格；

消費稅：對各種商品、服務和活動徵收消費稅，根據具體稅種，此類稅款可能對製造商、零售商或消費者徵收。

注意：一般來說，企業主必須通過在年內定期繳納估計稅來為其收入納稅，包括自僱稅。

雇主身份識別號碼(EIN)也稱為聯邦稅識別號碼，用於識別企業實體，通常企業需要EIN；這是國稅局提供的一項免費服務，企業主可以立即獲得他們的EIN。

保存充足的記錄將有助於小企業監控他們的進展、準備財務報表、確定收入來源、追踪可扣除費用、追踪財產基礎、準備納稅申報表並為稅表上報告的項目提供信息，納稅人應保存至少3年的記錄。

小型企業必須根據納稅年度計算其應稅收入，「納稅年度」是報告收入和支出的年度會計期間。小企業可以使用的納稅年度是：日曆年——從1月1日開始到12月31日結束的連續12個月；財政年——除12月之外的任何一個月的最後一天結束的連續12個月。52-53周納稅年度是一個財政納稅年，從52周到53周不等，但不必在一個月的最後一天結束。

獲取更多信息，請瀏覽：IRS.gov。