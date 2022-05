●Business Finance 2: Planning for Profitability

商業金融 2:盈利規劃(線上)

5月24日(周二)上午10點到中午12點

https://business.bronxchamber.org/events/details/business-finance-2-planning-for-profitability-2563

●How to Access Medicare Benefits

如何獲得醫療保險福利 (線上)

5月25日(周三)中午12點到下午1點

https://business.bronxchamber.org/events/details/medicare-with-confidence-wednesday-s-with-wendy-an-educational-webinar-about-how-to-access-medicare-benefits-05-25-2022-2613

●Who Is Selling the Property

房地產交易中的銷售能力問題(線上)

5月25日(周三)下午2點到下午3點

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1638646

●LOAN PACKAGING

為創業的緊急情況做好準備(線上)

5月25日(周三)下午6點到晚上7點30分

https://queenschamber.glueup.com/event/loan-packaging-55122/

●Employment Law, Benefits & Social Media Issues facing Small Employers

小雇主面臨的就業法、福利和社交媒體問題(線上)

5月26日(周四)上午11點到中午12點

https://queenschamber.glueup.com/event/55799/

●Marketing Strategies with Neuro-Marketing Concepts

具有神經營銷概念的營銷策略(線上)

5月26日(周四)中午12點到下午1點

https://www.manhattancc.org/common/Events/event_info.cfm?QID=30313&ClientID=11099&ThisPage=EventInfo

●BUILDING A BLOG FOR YOU AND YOUR BUSINESS STEP-BY-STEP

逐步為您和您的企業構建博客(線上)

5月26日(周四)下午2點到下午3點

https://queenschamber.glueup.com/event/diy-building-a-blog-for-you-and-your-business-step-by-step-49320/

●Flushing Restaurant Week

法拉盛餐館周(線下)

5月23日(周一)至5月31日(周二)

https://flushingbid.com/

