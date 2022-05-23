我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

象印推出其最先進電飯煲揉合全新時尚現代設計

工商記者高傑文／紐約訊
象印推出其最先進電飯煲——壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）。
象印推出其最先進電飯煲——壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）。

日本高級廚房電器製造商象印，在消費電子展CES的「數位體驗」媒體活動上，發佈了該品牌迄今為止最先進的電飯煲——壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）。這款新型電飯煲不僅以時尚新穎的外觀脫穎而出，更包含了一些目前為止最先進的烹飪科技。

在日本精工制造的這款壓力炊煮IH電飯煲，集自動加壓、人工智慧、優質對流、卓越IH電磁加熱技術以及貴鉑塗層鍍鐵內鍋於一身，能學習如何根據使用者的喜好來煮出一鍋完美的米飯。該電飯煲分5.5杯米和10杯米兩種容量供選擇，建議零售價分別為$830和$885。

象印美國公司總裁山崎達也表示：「這是我們第一次參加CES的媒體活動。我們的硬體結合了壓力和電磁加熱，加上軟體中的人工智慧，我們覺得我們在這個領域所取得的進步，使這款電飯煲可以與各個類別的許多『智慧』產品相媲美。我們齊備各種級別的電飯煲，如果您想把煮飯提升到另一層次，我們已為你準備好所需的產品。」

該新型電飯煲採用的科技：

壓力炊煮——這款電飯煲能根據所選功能表，從3種炊煮壓力中進行智慧選擇，並在燜飯過程中再次加壓，燒乾多餘水分，達到最佳的炊煮效果。此外，新產品還可以利用7種加壓設定，完美煮出不同口感的米飯（壽司飯、更硬、偏硬、正常、偏軟、更軟、糙米）。

先進快思邏輯——先進的快思邏輯科技搭配人工智慧（AI），讓這款電飯煲能夠從之前的使用中「學習」，在炊煮過程中進行微調。

IH電磁加熱——IH電磁加熱技術，能瞬間在鍋內產生高熱並精確調控，煮出更鬆軟的米飯。

全新優質對流——高熱和高壓形成強烈對流，在炊煮時將米飯大力攪拌，帶出米飯的香甜。

全新「My Rice」菜單設定——在炊煮完畢後，有49種方式回饋米飯炊煮成果，而電飯煲會對煮飯的流程進行細微改變，直到完全符合用戶的喜好。

全新自潔功能——減少異味。

壓力IH電磁加熱電飯煲結合了全新的貴鉑塗層鍍鐵內鍋，鍋內的測量線刻度以每1/2杯為單位，方便準確測量水位。蓋頂的控制台以一目了然的橘色背光液晶顯示，附帶24小時制時鐘、可拆卸清洗的不銹鋼內蓋，同時還具備自動保溫、延長保溫和重新加熱功能。

象印先進的快思邏輯科技搭配人工智慧（AI），讓這款壓力IH電磁加熱電飯煲能夠從之前的使用中「學習」、調整炊煮週期，從而獲得絕佳的炊煮效果。AI技術解決了季節性的水溫和室溫差異難題，可以保持米飯的口感和穩定性。電飯煲設有兩個嵌入式溫度計，借由監測外部溫度和鍋內溫度以收集資料，在炊煮和保溫過程中進行智慧調整。

熱壓力炊煮與IH電磁加熱技術的結合，使煮出來的米飯美味至極。這款電飯煲能根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇。壓力炊煮可將硬質β澱粉轉化為α澱粉，讓米飯更軟綿、更易消化。

更多詳情，請大家訪問：https://bit.ly/3w2vMmk，查看有關產品的更多訊息。

電飯煲 人工智慧 AI

上一則

紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

下一則

8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

延伸閱讀

華府智庫：美不會邀台灣加入印太經濟架構

華府智庫：美不會邀台灣加入印太經濟架構
無緣IPEF？ 蕭美琴：與美方持續討論有意義參與模式

無緣IPEF？ 蕭美琴：與美方持續討論有意義參與模式
象印Zojirushi最新「壓力IH電磁加熱電飯煲」已正式登陸美國

象印Zojirushi最新「壓力IH電磁加熱電飯煲」已正式登陸美國
【食力】果糖、蔗糖、麥芽糖比一比！甜度高的糖，熱量就一定比較高嗎？

【食力】果糖、蔗糖、麥芽糖比一比！甜度高的糖，熱量就一定比較高嗎？
象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯

象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包