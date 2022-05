接種新型冠狀病毒疫苗最新訊息

瞭解接種新型冠狀病毒疫苗的最新訊息。

美國疾病控制與預防中心(CDC)以及「同舟共濟」新冠肺炎 公眾教育運動(We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign),強調接種疫苗 的重要性及持續採取安全防護措施的必要性。

時值AANHPI(Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander)傳統月,全國各地的亞裔美國人、夏威夷原住民 和太平洋島民社區,都在歌頌和慶祝他們為國家所作的貢獻。特此提醒,接種新冠疫苗及加強劑可增加參與公共活動和私人聚會的安全保障。

美國疾病控制與預防中心報告,截至5月12日,超過2.58億的美國人(所有適齡人群)已接種疫苗;超過1.28億的亞裔(非西班牙裔)、618,000名夏威夷原住民和太平洋島民(5歲及以上群眾),已接種至少一劑新冠疫苗;95%的美國老年人(即5650萬65歲及以上的成年人)已接種疫苗。這是自去年以來在社區老年人健康維護方面取得的重大成就。

「90%以上的老年人已接種疫苗」,負責新冠疫苗公平事務的白宮高級政策顧問Cameron Webb博士,在4月22日關於促進新冠疫苗接種的對話峰會上指出:「我們要讓加強劑的接種率與第一劑持平,這樣才能真正實現所需要的防護。」

儘管和大多數美國人相比,AANHPI普遍傾向於接種至少一劑新冠肺炎疫苗,但仍有39%符合條件的亞裔、52%符合條件的夏威夷原住民和太平洋島民需要接種加強劑。

Webb 認為:「接種第一劑及加強劑的居民,能有效預防我們目前所觀察到的新冠肺炎變異病毒。我們掌握挽救生命的工具,同時認識到加強劑對於保護人們的安全至關重要。」

國家在保障社區安全方面取得大幅進步,但所有資料均顯示,新冠肺炎對不同有色族裔社區的影響存在差異,AANHPI 的健康差異仍然是阻礙健康公平進程的關鍵問題所在。一些AANHPI群體由於具有較高的糖尿病、高血壓和肥胖症發病率,感染新冠肺炎的風險也更高。

專家還強調兒童接種的重要性,呼籲家長採取行動保護家人的健康和福祉。「所有病情發展到進入重症監護室的兒童,幾乎都未接種過疫苗」,美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)副主席Sean O' Leary博士指出:「這是一個令人悲喜交加的事實。悲的是,從疫情的角度看,這些重症病例幾乎可以提前預防避免;而喜的是,採用如此有效的疫苗便可讓孩子們免受病痛折磨。」

隨著新冠肺炎安全規程中對公眾的要求逐漸放鬆,人們出行的頻率日益增加,新冠病例和醫院收治人數再次上漲。然而振奮人心的是,得益於大規模的疫苗接種,新冠肺炎死亡率在持續下降。

加強劑能夠為人們提供更多一重保護,讓更多人免受新冠病毒和其變異株的感染。作為AANHPI的一員,守護好未來是致敬社區歷史的最佳方式。若有任何問題,請聯絡醫生或當地醫療人員,前往:vaccines.gov,查看您附近的疫苗和加強劑接種點。