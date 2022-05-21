紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家 讓長者活得有尊嚴有隱私

紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家風景如畫、服務周全，是養老天堂。

紐約上州 河谷護理院/輔助性居住老人之家（Valley Vista Adult Home / Assisted Living Program）秉持「老有所居，老有所依；不拖累家人，不委屈自己。」的原則，提供耆老理想的修養生息居所，健康安全有保障。

該院負責人說，很多人一輩子為了生活工作打拼，無奈地蝸居在通勤便利但擁擠侷促的大都市一角，好不容易等到退休 卸下人生重擔，終於可以為自己而活，無不嚮往寧靜質樸的田園生活。於今在紐約大都會 近郊，正有這麼一處理想居所，既離親友不遠又遠離塵囂，寂寞時有人作伴、生病時有人照顧，不愁孤獨無依，也無須子女從他們繁忙的日常生活中抽身兼顧，增加子女的壓力負擔。這處理事退休居所，便是紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家。

上述護理院共有三處院舍，都在上州，其中總部座落在高原鎮(Highland)的一個蘋果園內，占地11英畝，離紐約市不到兩小時車程。這處總部園區，後有蒼翠青山，前有小湖倒映，空氣清新、風景如畫。置身其間，閒來信步庭閣，觀賞水塘魚蝦、鳥語花香、輕風送爽，如此好似世外桃源的環境，稱得上是「養老天堂」了。

護理院附近人文薈萃、地靈人傑，著名觀光景點計有富蘭克林．羅斯福總統故居、莫宏克(Mohonk Mountain House)山莊酒店、甘迺迪夫人賈桂琳以及「婚紗女王」王薇薇母校瓦薩學院(Vassar College)、美國烹飪學院以及鐵路大亨穩得標豪宅等，都是一日遊或是就近遊覽散心的好去處。

建於2004年的河谷護理院，領有紐約州府執照，入住者必須擁有自理或半自理的生活能力。若是自費入住，收費標準為單人房每月$5,100、雙人房每月$3,500元，若白卡（Medicaid）持有者入住，護理院可以協助申請每月個人零花費及入住補貼。

管理完善、設施齊全的河谷護理院，每周有家庭醫生訪診，每月有腳科醫生探訪，復健醫生每周五天開診。每日護士負責醫療健康管理，並有專人發放藥物。個案經理和社工負責長者日常管理及政府福利，包括24小時全天候安全健康管控服務、華工職員溫暖貼心服務以及每日房間清潔與每周兩次衣物清洗等。

與此同時，該院每日排定精彩的耆老社交文娛活動，藉以維繫耆老身心平衡健康。該院亦聘有州衛生局執照營養師，負責設計四周一循環的一日三餐及晚間點心，美味可口又有營養。總之，該院細膩周到的服務可以分攤長者親友的照護重擔，讓長者活得有尊嚴、有隱私、獨立自主、怡然自得。

歡迎符合條件入住者預約參觀護理院，可由法拉盛接送，請電：646-591-9698，地址：141 North Road, Highland, NY 12528，網址：www.seniorcare-ny.com。