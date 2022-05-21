第30屆銘傳大學美東校友會 銘耀精英 傳薪全球

校友會是一個專屬於銘傳人、相親相愛、團結一致的大家庭，30年來秉持一貫宗旨，對內增進校友情誼、積極推展校務、與理事團隊定期舉行聯誼與講座等各項活動，對外與其他社團協調合作、共創社區的和諧與發展。

第30屆銘傳大學美東校友會暨綜藝晚會，將於6月11日（週六）在法拉盛 新木蘭宴會廳隆重舉行。歡迎社區賢達撥冗蒞臨，也歡迎海外校友歸隊共襄盛舉。

台灣銘傳大學在李校長的前瞻規劃下，2001年即展開招收國際生的創舉，並於2010年11月28日通過MSCHE認證，成為亞洲首個美國準認證大學，讓銘傳和國際接軌。李校長一次又一次帶領校友訪問美國、大陸、馬來西亞、韓國等姐妹校，使全球校友得以親睹母校的國際化發展、分享母校的榮耀。李校長還積極促成校友會、致力發展海內外分會、建構總會/分會和母校順暢的溝通平台，讓母校持續提供校友服務的奧援，而校友則成為母校發展的助力。

活躍於紐約台灣社團的銘傳大學美東校友會，自1992年6月成立至今屆滿30年。該校友會在海外秉承母校「銘耀精英，傳薪全球」的理念，滙聚了各行各業的校友，共同在精神上、感情上、事業上亙相扶持。

銘傳大學美東校友會在歷任會長承前啟後、不遺餘力的拓展下，會務欣欣向榮；目前會員遍佈在大紐約區、新州、康州等地，己逾五百餘人。校友會至今已邁入第31年，在15位前會長和各屆團隊合作無間的經營之下，不僅讓校友會在社區享有美好的聲譽，理事會更是逐年壯大。現任會長高麗卿在疫情 間仍然積極推展會務，舉辦多次校友戶外聯誼活動增進校友情誼，且積極領隊參與推展社區和諧；校友會精誠團結、合作無間，廣受各方讚譽。

第三十屆年會會長交接典禮暨綜藝晚會將於6月11日周日下午6時舉行，節目豐富；除豐盛美食 、精彩歌舞表演、現金禮品抽獎之外，將由校友會理事會傾力展示東方神韻旗袍之美。票價每人$70，訂票電話：917-685-5889（高麗卿）、917-602-2999（婁筱儀）。