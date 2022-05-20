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脊柱微創手術優點多 當天出院不是夢

紐約訊
本期講座由Lynn McGrath醫生主講，搭配同步中文口譯。
本期講座由Lynn McGrath醫生主講，搭配同步中文口譯。

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)，聯合推出第三支線上健康講座影片《脊柱微創手術的作用與優點》。該講座由紐約長老會皇后醫院神經外科手術主治醫師、威爾康乃爾醫學院脊柱神經外科手術臨床副教授Lynn McGrath Jr.醫師擔任講員，透過紐約長老會皇后醫院神經科助理Joyce Wu的同步口譯，帶領讀者探討一系列脊柱微創手術的技術、適應症和禁忌症。

脊柱外科領域正在發生卓越創新的變化，與傳統的脊柱手術技術相比較，脊柱微創手術已被證明可以減少肌肉損傷、失血和術後疼痛；這些新技術能更快地使患者術後康復、減輕痛苦以及恢復到健康生活。主辦單位希望通過講座內容，讓大家瞭解到這些新的微創技術給患者所帶來的受益方式。

完整影片已經上線，請至連結：bit.ly/2022nypq3觀看，或掃描二維碼觀看。觀賞完畢可參加今年第三波的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後，即有機會抽取$25電子禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院的神經內科和神經外科團隊，致力於為患者提供神經系統疾病的診斷、治療和卓越的護理。其中神經內科包括普通神經疾病、癲癇、頭痛、偏頭痛、多發性硬化症、神經肌肉和中風以及神經重症監護。神經外科包括良性和惡性腦腫瘤、垂體腫瘤、脊柱腫瘤、腦積水、腦和脊髓血管畸形、腦和脊椎創傷、頸部疼痛、腰背疼痛、椎間盤突出、椎管狹窄等疾病。該院的中風治療團隊，為急性缺血性中風提供最新的治療方法，包括溶栓療法和機械血栓切除術。如需神經內科專家門診預約服務，請致電：718-670-1512；與神經科外科手術專家進行預約，請致電：718-670-1837；如需更多信息，請聯繫該院社區健康發展部：718-670-1178。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)連續兩年合辦免費線上健康講座，總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，獲得讀者及華人社區的廣大迴響。延續後疫情時代的趨勢，今年雙方將再度攜手推出免費線上健康講座影片，主題將圍繞社區民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，針對不同的醫學科目作深入解析。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址：event.worldjournal.com。

掃描二維碼，觀看完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀看完整健康講座影片。

手術 紐約長老會皇后醫院 中風

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