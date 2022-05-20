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Firstrade 加密貨幣交易現已在全美正式上線

工商記者高傑文／紐約訊

作為第一家提供加密貨幣交易的傳統美國網路券商，Firstrade第一證券日前通過Firstrade Crypto LLC，在其手機應用程序上推出了加密貨幣交易。從現在開始，全美用戶都可以使用這項服務，網路平台服務將於近期推出。Firstrade APP可在iOS及谷歌商店供投資者下載使用。

隨著加密貨幣市場持續蓬勃發展且愈趨成熟，越來越多交易者尋求不同於以往的投資機會，許多原本只投資傳統證券的投資者也開始透過加密貨幣豐富他們的投資組合。Firstrade全新的平台融合了所有投資產品類型，其交易界面之間的共通性，也讓投資人在操作上更加快捷方便。通過在一個平台內提供美股/ETF、期權、共同基金、固定收益和加密貨幣交易，投資者可以用最低的成本輕鬆管理他們的投資。此外，加密貨幣一年365天、一天24小時都可以交易。

Firstrade強大的交易應用程序具有簡單易懂的界面，清楚的標識及選項將各個投資產品、加密貨幣幣種及其相關信息劃分開來，即使是剛入門的加密貨幣交易者也可以輕鬆操作。Firstrade的加密貨幣界面還包括了免費的實時報價、各幣種介紹/相關資料、歷史圖表及數據和即時新聞，以幫助投資者做出更明智的交易決策。

Firstrade提供37種最熱門的加密貨幣，包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、卡爾達諾(ADA)、狗狗幣(DOGE)、柴犬幣(SHIB)、恆星幣(XLM)、Decentraland(MANA)和Solana(SOL)等，未來將會於每個月添加更多幣種。Firstrade用戶可以用最低1美元的價格，買入及賣出零碎或整個加密貨幣，並可以利用即時現金購買力獲得資金用於交易。

「加密資產將成為金融業未來重要組成的一部分，我們的使命是在一個平台上提供無限的投資機會，客戶希望將他們所有的投資產品整合到一個地方的目標也越來越明確」，Firstrade的首席執行長John Liu 說：「我們將不斷開發更多產品和服務，幫助我們的客戶成功管理他們的財富。」

Firstrade第一證券是美國金融科技網路券商，透過其移動應用和網路平台提供股票、ETF、期權、共同基金和固定收益全部零佣金交易。第一證券提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。第一證券自1985年一直是SEC（美國證券交易委員會）、FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）的成員。更多信息請訪問：http://www.firstrade.com/。

Firstrade平台上的加密貨幣交易由Firstrade Crypto LLC與APEX Crypto合作提供服務。加密貨幣不是證券，也不在FDIC或SIPC的保險範圍內。加密貨幣執行和託管服務，由Apex Crypto LLC(NMLS ID 1828849)通過Apex Crypto LLC和Firstrade Crypto之間的軟件許可協議提供。

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