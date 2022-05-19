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林宗哲牙醫診所 植牙口碑佳

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
林宗哲醫師專精人工植牙30多年，經驗豐富、服務口碑佳。
林宗哲醫師專精人工植牙30多年，經驗豐富、服務口碑佳。

位於法拉盛市中心友聯街38大道內的林宗哲牙醫診所(J. C. Lim)，診所主人是韓裔牙科醫師林宗哲(Dr. Lim)。30餘年來，他以嫻熟的技術服務病人並獲得病人一致的好口碑。

診所的華裔醫療助理玄麗女士介紹，林醫師本人的專長是植牙和牙科美容，但對於牙科檢查、洗牙、補牙和根管治療等技術也十分在行。玄麗表示，當蛀牙、感染等導致牙髓神經發炎、疼痛時，病人可能需要根管治療，也就是俗稱的「抽神經」，這需要首先將牙神經等牙髓腔內病變組織清理乾淨。因為疼痛等原因，很多人害怕根管治療，但其實治療過程是否痛苦與麻醉劑的作用有關，也與醫師的操作手法有關。玄麗介紹，她觀察過不同的醫生做根管治療，發現經驗少的醫生手法不熟練、操作時間長、病人痛苦大，而像林醫師這樣經驗豐富的醫生，手法熟練、操作時間短、病人痛苦少。

在植牙方面，很多人認為這一定是個漫長且疼痛難耐的過程，其實未必。植牙包括術前評估、植入人工牙根等幾個步驟。林醫師介紹，整個植牙過程一般需要幾個月的時間，牙槽骨骨質好的病人可以用更短的時間，有的人只需2-3個月時間就可完成。林醫師說，實際上人工牙根植入是在麻醉條件下進行的，並不會造成太大疼痛，甚至比拔牙的疼痛還要更輕一些。

林醫師發現，許多病人對人工植牙存有一種迷思及誤解，認為一旦牙齒治療結束便可以一勞永逸，其實不然。「治療不是永久性的，需要定期檢查、清潔才能維持療效。」林醫師認為，如果不能堅持術後檢查和專業清潔，則難以保證植牙和牙科美容治療的真正成功。植牙治療後，人工牙體不會像自然牙那樣腐蝕變壞，但如果口腔清潔不當，植牙周圍的牙齦可能患上類似牙周病的「種植體周圍炎」，而炎症會損害植牙的穩定性；又如，常見的牙科美容治療方法——鑲牙（冠），使用人工牙冠重塑牙齒的色澤、形狀和排列，增加美觀性的同時還能改善牙齒咬合功能，但是人工牙冠、自然牙齒及牙齦之間仍存在微小的間隙，有留存食物殘渣的隱憂，需要定期的專業清潔才能維持鑲牙的穩定和原牙的健康。

林宗哲牙醫診所提供全方位牙齒服務，醫師專精植牙及牙科美容，同時提供牙齒定期檢查、洗牙、補牙和根管治療等服務。診所地址：142-36 38 Ave, ＃BA, Flushing，電話：718-886-8485（提供中文服務），請提前預約。

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