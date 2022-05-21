長島「華人療養院」為屠先生慶祝100歲生日

屠先生在長島華人療養院舉行了100歲生日慶祝活動。

5月份長島 Loving Care Health Management LLC「華人療養院 」為受其照顧的客人屠先生舉行了100歲生日慶祝活動，他的家人、眾多子孫與醫護人員齊聚一堂，慶祝他的百歲生日。

屠先生於1922年出生在中國浙江省寧波市，與同代人一樣，他經歷了貧窮、成功、失敗、二戰，最後到美國開展他的「新生活」。他最初來美時在餐廳廚房擔任廚房助理，學會說英語後就成為了一名服務員。他努力工作並很快安定下來，陸續申請家人和親戚移民到美國。他們一家人秉持著自強不息的精神努力工作，四個兒女學業有成、事業成功，各自建立起了幸福美好的家庭。

屠先生始終對家人、朋友和鄰居懷有一顆愛心和關懷的心，一有機會就幫助他人。去年家人決定把屠先生帶到位於長島納蘇郡的A. Holly Patterson Extended Care-Loving Care Health Management LLC「華人療養院」，因為他們認為精神生活對他們的基督教信仰來說是最重要的，選擇華人療養院是他們的優勢：中餐、中文電視頻道、報刊、護士、營養師、牧養、工藝美術活動等。此外，中國專業人員團隊可以為所有個人需求提供翻譯和住宿相關的協調。在「華人療養院」大家庭住了快一年，屠先生在這裡很開心很舒服，感覺就像在家裡一樣，他和住戶以及工作人員結交了新朋友，大家都很喜歡他，也很珍惜他的陪伴。

「華人療養院」是和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門，由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護；為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。20多年來，該療養院已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人，我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」

院長金女士說：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理、高品質的生活、完整的檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等；與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友以及他們熟悉的環境，同時院外空間寬敞舒適、空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

LCHM「華人療養院」的服務項目包括：營養豐富的中式美食、宗教祟拜和心靈關懷、戶外郊遊活動、生日慶祝活動、特殊節日/活動、節目慶典和豐富娛樂活動、母語服務、便利娛樂設施和電視頻道（中文/英文/韓語/印度語）、專業的醫療團隊駐診、短期/長期護理、短期/長期復健、物理療法、透析治療診所、老年癡呆症特殊護理部門、多種感官和認知職業治療、腦中風後亞急性康復治療、急診室、傷口護理、氣管切開治療、暫托護理、臨終關懷、呼吸機系統服務、安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門主管葉小姐歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至LCHM「華人療養院」，並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請致電：516-566-5196（辦公室）、516-439-6151（手機）、[email protected]（電郵）、516-572-1662（傳真），與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫或安排線上訪問。紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553，網站：www.lovingcareusa.com，微信號：LovingCareChinese。