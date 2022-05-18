我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

精典牙科——全口植牙患者的福音

工商記者吳瀰／紐約訊
精典牙科黃磊牙醫博士專精全口植牙、微創無痛植牙和隱形矯正。
精典牙科黃磊牙醫博士專精全口植牙、微創無痛植牙和隱形矯正。

由著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士主理的精典牙科，是華人社區首屈一指的頂級綜合牙科，為廣大患者提供一站式全方位高品質的牙科服務，包括微創植牙、牙周治理、根管治療、正畸矯正等，解決了多數患者就醫難、四處轉診、複雜問題無處投醫等難題。為滿足日益增長的患者需求，精典牙科一周7天開診，全年無休，為社區提供及時、便捷、高品質的牙科服務。

值得一提的是，對於全口無牙、多顆缺牙、多顆牙齒鬆動的患者而言，精典牙科提供最先進的全口植牙方式，一天之內快速重建，無需冗長的補骨植牙程序。該診所利用3D斷層掃描X光、手術導引範本及數位元化的術前模擬，讓全口植牙療程精準快速且安全性高，當天就能裝上臨時假牙，治療更兼美觀，讓您迅速恢復自信笑容，即刻重回美食的懷抱。相比較於傳統植牙手術，全口植牙治療過程較短，費用也更經濟實惠。

由於環境條件的限制或基因遺傳，一些患者牙周病嚴重，早早就牙齒脫落或拔掉，不得不配戴假牙。當醫生判斷患者符合全口植牙的條件時，對這類需要大量植牙的患者而言，相比較傳統的植牙方式，全口植牙可能是個很好的選擇。全口植牙又稱All-on-X，通常是上顎或下顎單邊4至6個種植體，通過這些植體支撐整個上顎或下顎的假牙，提高咬合力，達到全口類真牙的效果。全口植牙的牙冠固定在植體上，平時患者無需取下來清潔，只需正常刷牙維護口腔衛生即可，只有在醫生定期檢查的時候才會取下來，所以平時患者的感覺就像是自己的真牙一樣。

精典牙科一直以醫生技術高超、手術成功率極高、服務細緻周到、環境優雅舒適、收費誠信合理等優點，在華人社區中享有盛譽，在google和yelp等主流媒體中也獲得了數百個五星評級。該診所的黃磊牙醫博士專精全口植牙，微創無痛植牙和隱形矯正，已有上萬例種植牙和幾千例隱適美Invisalign的成功經驗，是紐約市首屈一指的華裔專家，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫(America's Top Dentist)，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生(Diamond Level National Top 1% Invisalign Provider)，成為法拉盛及長島地區唯一獲此殊榮的華人家庭牙醫。

除了黃醫生以外，精典牙科有三位專科醫生強勢加盟，包括正畸矯正專科(Orthodontist)Dr. Courtney Fong、根管治療專科(Endodontist)Dr. Robert Davidson和牙周病專科(Periodontist)Dr. Rebecca Goldman。Dr. Courtney Fong畢業於久負盛譽的哈佛醫學院，有十餘年兒童成人鐵絲矯正和隱形矯正的臨床經驗，尤其擅長兒童及青少年的鐵絲矯正。Dr. Robert Davidson畢業於紐約州立大學牙醫學院，專精複雜的根管治療，手法又快又準，有二十多年豐富的臨床經驗，對於複雜的大牙根管治療只需一次就診，一個小時即能完成手術。Dr. Rebecca Goldman畢業於波士頓大學醫學院，在紐約大學完成為期三年的牙周病專科，擅長治理複雜的牙周問題，提供牙周手術、鼻竇提升、全口植牙、美容性手術等高精尖的牙科手術。隨著三大專科醫生的進駐，精典牙科如虎添翼，進一步完善並提高了服務的種類，可以一站式解決絕大多數的牙科需求，無需四處轉診，各種複雜的牙科需求也都可以在這裡一併滿足。  

精典牙科於法拉盛地標性建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心、微創無痛當天植牙、隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備。  

精典牙科接受第一保健、飛達利斯、親情保健、維家等政府保險以及各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，可提供各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所一周7天開診，長期提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。如有更多問題，歡迎致電垂詢，可登錄精典牙科網站：www.BrightRayDental.com，查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5(天景商場內5樓天景醫療中心), Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817，診所精通國、滬、粵及英語。

手術 醫學 保險

上一則

亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

下一則

華策會攜手猶太組織8大道派食物 籲團結消除仇恨

延伸閱讀

水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果
牙齒矯正醫師陳昱瑞談 隱適美矯正方案

牙齒矯正醫師陳昱瑞談 隱適美矯正方案
林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
卓越牙科中心 母親節限時優惠單顆植牙1999

卓越牙科中心 母親節限時優惠單顆植牙1999
五星評級法拉盛整齊牙科醫術精良 植牙多獲滿意成果 備受讚譽

五星評級法拉盛整齊牙科醫術精良 植牙多獲滿意成果 備受讚譽

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案