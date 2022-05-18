魚與熊掌兼得 Kia Sorento PHEV 插電式油電休旅車

外觀獨特的「迴旋鏢」日間行車燈以動感角度引人注目。

2022年全球各大車廠爭相推出全電車，油價大漲更是推波助瀾。全電車在都會區充電問題不大，但美國這麼大，長途旅遊時全電車的續航力及充電椿要全美普及，消費者不免擔心一時半載難以完成。在這汽車 電車交替之際，消費者面臨魚與熊掌難以抉擇的尷尬。Kia挾其雄厚的汽油車及電車實力，推出了Sorento PHEV插電式油電車，讓消費者魚與熊掌兼得。

Kia研發油電雙動能車己有多年，有長期的戰略規劃。韓國在鋰電池方面有重大成就，是全球少數掌握電動車電池生產的國家之一。在全電車方面，Kia去年底推出的EV6更是一鳴驚人，勇奪歐洲年度風雲車。

Kia從2017推出的Niro提供汽油車、油電車、插電油電車、全電車，供消費者選擇並取得成功經驗，計劃推廣到各暢銷車款。Sorento是Kia暢銷多年的成熟汽油動力休旅車，以其為基礎來發展油電雙動能車自然是非常理想的。Kia為2022年Sorento立下動力彈性設計指標來作為新的驅動理念，除了傳統汽油傳動版，Sorento不僅有PHEV，還有Hybrid款型，全線共多達12款不同型號供消費者選擇。

●油電選擇多，充電、加油都可以

Sorento PHEV配備66.9 kW電動機和1.6升渦輪增壓發動機，可提供261匹馬力。Sorento PHEV擁有EPA估計的32英里全電動續航里程，EPA估計總續航里程為460英里，達到EPA估計的79 MPGe綜合評級，是所有3排PHEV SUV 中的排名第一。

Sorento應要對比豐田Highlander，這級别唯一可插掣充電的就只有PHEV。Sorento PHEV提供Level 1充電器，可使用一般住家的三插頭120V電源，在睡前插上充電大約10小時，第二天就電池充滿；Sorento PHEV也可使用240V-Level 2充電插頭，使用一般Level 2充電站。Sorento PHEV可選擇全電動力使用，上下班毫無問題。

●Sorento PHEV高端內飾且功能豐富

Sorento PHEV擁有143.8立方英尺車室空間和二個獨立座椅及第三排座位椅，最多可容納7名乘客。第二排座椅腿部空間超越其他同等級PHEV SUV，乘坐舒適，提供多節前後移動，方便有嬰兒、學童及老人上下車，還有一鍵前傾方便第三排乘客出入。

第三排二人座椅作五五分割，收摺功操作容易，將椅背向前扳平後，載貨量便會從357公升遞增至1,090公升。如將第二排座椅放平，載貨空間擴大至2,139公升，1至2個成人躺平完全沒有問題，是喜愛戶外活動、露營的佳音。Sorento標配扭矩矢量全輪驅動增強了性能，在任何地方都讓駕駛充滿信心。

●Sorento PHEV豐富的標準設備

所有Sorento PHEV都採用較高規格配置，配備完整駕駛輔助系統與安全系統。車上裝有12.3吋數位儀表與10.25吋中控台觸控螢幕，提供駕駛與乘客豐富數位體驗。為應對現代3C生活，第二排椅背及第三排左右車身都設有USB充電口，加上中控台下總共高達8個USB充電口，一個無線手機充電再加兩個車充器插頭夠應付各種充電需求。

●乘客安全第一

全新Sorento PHEV完整的駕駛輔助系統與安全系統也值得加分，包括盲點警報系統、偏離遁跡警報及以轉向輔助來矯正行車路線系統、前後泊車感應器（Lane Keep Assist、Lane Follow Assist、Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist、Forward Collision Avoidance Assist）等，均屬標準設置。

在沒有电池動能輔助的情況下，Sorento本身已足與各廠同級對手對壘。雙動能系統兼可充電，使Sorento PHEV獨樹一幟，純電發力所賦予的舒爽恬靜駕駛享受就更是汽油SUV所不能比擬的。

●全新2023 SPORTAGE多元動力瀟灑上路

Sportage是Kia品牌歷史上最悠久的車型，一直主導其級距市場。2023年第五代Sportage做出迄今為止最重大的變化，作為Kia全球品牌轉型「Movement that Inspires」的一部分，全新的2023 Sportage小型SUV提供多元動力選擇，包括LX/EX/SX-Prestige等3款油電混合動力車(HEV)、5款傳統汽油動力車、2款全新的汽油動力越野運動車Sportage X-Pro和X-Pro Prestige，為睿智、喜歡冒險和具有環保意識的消費者們提供最符合需求的滿意Sportage。

2023 Kia Sportage混合動力車(HEV)是Kia全球電動汽車戰略「Plan S」指導下，持續推出環保意識產品的第三款車型。這款最新的Sportage緊隨最近推出的EV6和Sorento PHEV的腳步，成為Kia多樣電動化進程中的又一力作。Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，新款Sportage Hybrid SUV標誌著Kia在可持續出行方面又邁出一大步。除了為電動化鋪平新道路外，Sportage Hybrid還提供卓越的駕駛動力、前沿設計和大量科技，以提供世界級的乘坐體驗。

●迎合美國廣大市場提供多元動力選擇

Kia公關部總監James Bell表示，Kia為滿足廣大的美國市場及每一位顧客的需求，Sportage具有多元化動力的油電、汽車陣容和車型級別。預期新Sportage的電動化性能來自其天衣無縫的混合動力系統，將1.6升渦輪增壓發動機與44千瓦電機相結合，最高可達到43MPG，可產生227馬力的動力輸送到前驅或主動全輪驅動系統，帶來令人驚喜的駕駛體驗。預計在全電動模式下可行駛20英哩以上，足以應付在大都會 的通勤行程，達到為顧客省錢又環保的需求。

傳統動力的全新Sportage X-Pro和X-Pro Prestige等級，全新2.5升I-4發動機搭配全新8速自動變速箱，提供的187馬力比上一代更強大、更省油。憑藉全地形輪胎等越野功能，為駕駛員冒險越野帶來更多信心，進一步探索自然。

●設計中的平衡舒適聯動的空間

Kia Sportage資深產品經理Derrick Ty表示，Sportage採用的「Opposites United」設計語言大膽融合了現代風格和運動視覺元素，將造型獨特的大燈推向外角。棱角分明的擋泥板為Sportage提供了鮮明而強大的存在感，清晰乾脆的肩線從引擎蓋升起並沿側面向下延伸，為整體造型增添了更多份量。

為讓乘客享受更舒適的乘坐體驗，總長度比上一代長7.1英寸，軸距加長3.4英寸。與上一代相比，高和寬各增加了半英寸，具有41.3英寸空間的一流後排腿部空間及39.6立方英尺的後部雙層貨艙；Sportage已經從同類中最小的SUV之一變成了最大的SUV之一。

Sportage的內飾是Kia的一個新概念，將座艙變成了一個令人愉悅的生活空間，並配備了近乎奢華、周到的功能。其內部則採用了最新的科技，包括更多ADAS功能和雙全景顯示屏（12.3英寸儀表板顯示屏和12.3英寸信息娛樂觸摸屏顯示器），帶來近25英寸的視覺效果。特殊角度造型的通風口緊貼弧形顯示屏，實現簡單而科技感的整體儀表板佈局。座椅上的真實縫線和細節圖案營造出一種奔放的感覺（SX及以上），非動物皮革（EX及以上）創新的衣架集成在前排頭枕後面，可使用的座椅靠背還包含USB端口和用於承載購物袋或整理充電線的集成掛鉤。

●山中彎道試車體驗

試駕全新Sportage X-Pro，從比佛利山莊市區經高速公路到山區的婉蜒山道，最後到達加州海岸邊，完全展示該車型的環境適應能力。在市區等紅燈時，前車開動後，Sportage會貼心地提醒車主前車已走可以開車了。上了高速公路可以啟動智能巡航功能，與前車保持安全距離，同時開啟線道追蹤模式，可以讓雙手放空駕駛（專業試車，危險動作請勿模仿），這已經是一種「類」自動的駕駛體驗。到了山區後有上下坡婉蜒山道，記者啟動運動駕駛模式，以超過60英里的時數在限速35英里的彎道上轉彎，Sportage X-Pro絲毫沒有動搖；啟動運動駕駛模式後依然平穩行駛，性能令人驚艷！