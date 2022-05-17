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第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽5月29日於法拉盛正式開戰

工商記者林敏儀／紐約訊
第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽，5月29日於法拉盛正式開戰。
第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽，5月29日於法拉盛正式開戰。

2022年大紐約地區華人球壇首樁盛事，由AMOY淘大食品公司冠名贊助、06聯足球體育會(06 UNITED FOOTBALL CLUB)主辦的第二屆「淘大盃」8人制足球賽，定於2022年5月29日早上9時到傍晚6時，在法拉盛COLLEGE POINT FIELDS大學點足球場隆重舉行。

為隆重舉辦這場比賽，06聯足球體育會特別邀請了大紐約地區14支實力亞裔勁旅共襄盛舉，分公開組及40歲以上兩個組別進行比賽。公開組8支隊伍分別有：主辦方06聯、上屆冠軍天池隊、亞軍順達、極光、紐約大學、紐大華生、緬甸聯及延邊Morning；40歲以上組別的6支隊伍有：06聯、布碌崙聯、華聯、華協、大頸及NYOB。比賽以交叉對戰形式展開，分成共25場賽事，奪取各個組別的桂冠，屆時一定場面盛大，以球賽踢出正能量，為紐約社區加油打氣。

06聯足球體育會自2006年成立以來，一直以推動本土華人足球事業為己任。今年有幸繼續得到國際知名食品及醬料品牌《淘大AMOY》的冠名贊助支持，得以舉辦「淘大盃」足球賽事。

淘化大同食品有限公司(簡稱「淘大」) 自1908年開創，至今已有超過114年的歷史。1928年淘大正式於香港成立，設廠製造豉油。淘大的產品主要分為兩大類——醬料：包括多種豉油、蠔油、鹵水汁、醋、海鮮醬及方便醬料；急凍食品：包括多種點心、餃子、雲吞、及炒粉麵等。

淘大堅持與消費者的口味同步前進，一切都是源於關懷大眾的需要及期望。集團旗下的產品不斷推陳出新，例如最近在美國推出海鮮醬、麻辣雞煲醬、孜然風味醬及炆煮醬，全部簡單易用。在急凍食品方面，淘大最近推出腸粉(鮮蝦腸粉、本菇粟米腸)及粉麵(家鄉炒米粉、星洲炒米、黑椒炒意粉)，為北美急凍食品市場帶來新突破。淘大不僅令大眾可享受多元化又美味的食品，更令大家隨時隨地想吃便吃，只需要在微波爐加熱數分鐘，就可以享受到一份香噴噴的點心或炒粉麵，方便至極！

淘大AMOY以永無止境的創新精神，不斷提高產品質量和服務。這種努力不懈、精益求精的理念，正與06聯足球體育會價值觀相同。06聯足球體育會深感榮幸能得到志同道合的贊助商鼎力支持，共建華人足球新氣象。

有關本屆「淘大盃」足球賽事的更多資訊，請瀏覽06聯足球體育會官方網站：WWW.06UNITED.COM。

第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽，5月29日於法拉盛正式開戰。
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第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽，5月29日於法拉盛正式開戰。
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