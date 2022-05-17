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長島誠信車行全方位汽車維修30多年老店信譽卓越價格公道

工商記者任一峰／紐約訊
誠信車行的專業維修團隊，竭誠為僑胞解決愛車問題。
誠信車行的專業維修團隊，竭誠為僑胞解決愛車問題。

座落於長島Hicksville火車站旁的誠信車行開業30多年，是一家集車身、板金、綜合維修和保養為一體的全方位修車中心。車行擁有各類最新型的電腦儀器和設備，可為大小型國內外汽車及卡車進行維修和保養，並通過高科技電腦偵測及解決各種疑難雜症。誠信車行秉持著「品質第一、誠實信用、價格合理、服務優質」的理念，在長島地區贏得了良好的信譽，有任何關於車子維修保養方面的問題都可隨時聯絡諮詢，他們有最專業的團隊為您解答疑問。

為了更好地服務僑胞，車行的規模日趨擴大，目前在長島擁有總店和分店，兩店比鄰而居、分工明確。總店專精維修日本及美國車系，擁有TOYOTA、LEXUS、GM及FORD等原廠電腦設備，可隨時進行電腦更新、電腦程式設計、電腦故障檢測、維修及定期保養等；經理HUGO HUANG擁有15年專業管理經驗，帶領誠信車行為長島華人社區提供優質服務。分店主營歐洲車系業務，特聘原BMW高級技師SELVIN負責檢測及品質管制；SELVIN擁有20多年BMW原廠檢測維修經驗，多次被評為原廠年度最佳技師。分店還配有MECERDEZ、BMW、AUDI、VW原廠電腦，快速並準確找出歐洲車系的電腦故障。分店不僅可以檢查車內電子設備、提供原廠定期保養，更可對歐洲車系電腦的更換進行原廠程式設計及軟體升級。新分店配有多名歐洲車系熟車技工，各類維修及保養均由總技師SELVIN進行最後的質保工作，服務快捷、滿意度極高。。

誠信車行還擁有高規格的鈑金噴漆機器設備，不惜斥資採購義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」。該設備優點是在完全無塵的噴漆房作業、高溫氣流焗漆、噴漆均勻，採用電腦配色，提供近乎完全媲美原廠的色澤。車體大樑校正器可將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值。

誠信車行負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養近40年，車行內的專業維修團隊對各類型的汽車性能、機件都極為熟識。他介紹，車行的每位技師都非常瞭解每項工序及維修組件，每月定期至各原廠培訓，希望能最大程度地服務廣大僑胞，為他們解決愛車的疑難雜症。本店與分店僅幾步之遙，地址：285 W. John St, Hicksville(LIE 41S出口)，諮詢熱線：516-931-8582。

長島 檢測 汽車

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