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史帝文律師樓精辦意外及醫療事故案件為您爭取最高權益

工商記者吳瀰／紐約訊
史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，擁有30多年的專業經驗；執業律師張向榮 (Marcus Cheung)提供華裔最佳的意外傷害法律服務。
史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，擁有30多年的專業經驗；執業律師張向榮 (Marcus Cheung)提供華裔最佳的意外傷害法律服務。

史帝文律師樓擁有30多年的專業經驗，策略周詳、律師團隊專業可靠，憑著堅持不懈的精神為客戶爭取法律權益和合理的賠償。該律師樓的張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓專業頂尖最受華裔客戶喜歡的執業律師；專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，擁有30多年的專業經驗，2015至2020年被評選為北美頂尖律師樓。張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓執業律師，為受害者提供強而有力的法律支援，幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償。張律師認為律師是一個非常有意義的職業，可以藉由辦理一個個案件來幫助受害人獲得應有的賠償，不僅為當事人帶來光明與希望，同時也是對法律尊嚴的捍衛、對公平正義的弘揚。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師辦公室位於曼哈頓中城及法拉盛，精辦個人意外傷亡個案，精通廣東話、國語、英語和韓語。

今年初天氣突然惡劣，道路上四處都是冰雪，許多人在路上滑倒導致受傷，小則碰傷瘀傷，大則骨折創傷。有鑑於前來尋求這方面法律諮詢的客人增多，該律師特別樓醒各界，如果在冰雪的道路上因滑倒而受傷，應該：

1. 取得任何目擊証人的姓名、地址及電話號碼；

2. 致電911；

3. 用你的手機或相機拍下你滑倒時，冰或雪的地方；

4. 隨救護車到醫院治療；

5. 第二天去看醫生作進一步治療；

6. 拍下你的傷痕；

7. 取得滑倒地點的正確地址；

8. 諮詢律師並立即保障你的權利。

即使你不是合法居民，你還是可以因為受傷而提出訴訟。在美國，沒有人可以懷疑你的法律權益，你應該要取得現場警務人員的名稱、編號及一份報告。如果你覺得可能是自己犯錯，不要即時在意外現場承擔任何責任或承認過失，否則你可能無法在確定事故實際起因之前處於有利位置，從而去判斷事故是怎樣發生的。

意外傷害的訴訟是不成功不收費，所以不需由受害者自己支付費用。意外發生後請盡快聯絡你的律師，尋求律師的專業意見及採取相關法律行動。法律諮詢是幫助受害者追究責任的最佳途徑，展開訴訟或索償有不同的時間限制，你必須在限期前提出訴訟。史帝文律師樓可有效地保障你的法律權利，越早得到良好的法律意見，將確保你得到一個成功的結果。

史帝文律師樓策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、冰上滑倒、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償。該律師樓專業及仔細分析每單個案，深受廣大社區僑胞的肯定。專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費。歡迎預約面談，曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。

曼哈頓 法拉盛 新澤西州

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