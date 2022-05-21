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「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生

工商記者衛伯承／紐約訊
由具有USSF美國足球協會專業執照教練授課的「06足球夏令營」，將於6月27日至8月19日在紐約五大區舉行，歡迎家長為子女報名。
由具有USSF美國足球協會專業執照教練授課的「06足球夏令營」，將於6月27日至8月19日在紐約五大區舉行，歡迎家長為子女報名。

學期已近尾聲，炎炎夏日即將來臨，許多家長已為子女如何去打發這個悠長的暑假而大感頭痛。由06 United Football Club足球會所主辦的足球夏令營，招收5至13歲的小學員，由專業教練授課，訓練地點分別有曼哈頓華埠、法拉盛、Bayside、Maspeth及布碌崙日落公園區，歡迎家長致電或登錄官網www.06united.com查詢報名。

「06聯足球體育會」於2006年創立，自2019年起在紐約市多個地區特別增設「06足球夏令營」訓練活動，旨在讓更多的青少年兒童有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑假空餘時間發掘出他們的運動潛能，鍛煉強健體魄並培養良好的體育嗜好，更能藉此結交一些志同道合的好朋友，培養團隊合作的精神。

該球會的足球夏令營訓練課程由具有USSF美國足球協會專業執照的教練授課，訓練班在暑假期間進行，逢星期一至五在紐約市五大華人社區進行上課。「06足球夏令營」訓練班歡迎5至13歲、對足球有興趣的兒童或青少年報名，男女均可，課程日期：6月27日至8月19日（取決於訓練地點，分別為曼哈頓華埠、法拉盛、Bayside、Maspeth及布碌崙日落公園區）。

訓練班每區每節上課2小時，每週上課2天，共8週16堂課，學費每區$295；每位報名學員可獲06俱樂部訓練球衣一套、4號訓練足球一個，出席率合格的球員可獲夏令營課程畢業證書一張。

此外，該球會將於6月19日父親節當天在布碌崙日落公園舉辦父親節足球活動，屆時有兒童足球挑戰遊戲、親子足球比拼及足球技術示範等，活動免費入場，歡迎所有對足球感興趣的兒童青少年踴躍參與。

敬請如欲為子女報名或查詢詳情可瀏覽「06聯足球體育會」官方網站：www.06united.com，或致電：718-760-0280，或電郵至：[email protected]；名額有限，報名從速。

由具有USSF美國足球協會專業執照教練授課的「06足球夏令營」，將於6月27日至...
由具有USSF美國足球協會專業執照教練授課的「06足球夏令營」，將於6月27日至8月19日在紐約五大區舉行，歡迎家長為子女報名。

足球 日落公園 布碌崙

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