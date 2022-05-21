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黃啓源律師線上信託演講五月舉行

工商記者劉應森／紐約訊
黃啓源律師線上信託演講於5月21日（星期六）早上10點，通過Zoom線上進行。
黃啓源律師線上信託演講於5月21日（星期六）早上10點，通過Zoom線上進行。

黃啓源律師定於2022年5月21日（星期六）早上10點，通過Zoom線上演講信託的法律概念。在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的制度在美國行之有年，是很成熟的法律制度。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裡，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押。把財產放在不可撤銷的信託裡，可以保護財產的所有人不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，等老人家百年之後，他們的繼承人不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程序。如果老人家改變心意，可以隨時撤銷或修改信託，非常有彈性，給體貼下一代的老人家提供了便利。

有些考慮周到的老人家，為了避免自己年老、處理財務的能力減低，因此把財產放在信託裡，免去家人到法院為她申請監護人的麻煩。

有些人為了拿到聯邦政府提供的免費醫療服務，成立不可撤銷的信託。他們認為他們的財產應該讓他們的子女繼承，政府提供的免費醫療服務的費用不應該變成他們財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護服務，在紐約區平均每個月的長照費用在$14,500左右，平均一般人使用長照大約3.5年。也就是說，聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約50萬。如果沒有做信託的話，使用人的房屋會背負50萬元的債務，所以使用信託可以為繼承人保留很多的遺產。

中國人最簡單的財產傳承辦法，就是把子女的名字加到房地產的產權狀上。但是這種處理方式剝奪了老人家對房地產的控制權，讓子女承接父母很低的購屋成本，等到子女要出賣房屋的時候就要負擔很高的資本所得稅，實在不是愛護子女的做法。如果他們可以把房地產放在信託里，上面載明自己在世的時候有對房地產的完全控制力，過世之後再把房地產留給兒女，這樣房地產主掌握著對房地產的控制權後，過世時將房地產轉給自己，子女的成本便是老人家過世時的市價，這樣子女就可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信託還有什麼用途，為什麼信讬有這麼多的好處呢？黃啓源律師將從信讬的法律原理為聽眾詳細分析。他會為聽眾講解信託製作的程序、成立信託應該注意的事項以及解答聽眾有關信託的問題。有意參加的聽眾請送短信到：917-709-6640，道明姓名、電話號碼以及參加的人數即可。黃啓源律師電話：718-688-9765或917-709-6640，辦公室地址：39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354。

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