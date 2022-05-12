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下東城高中課程豐富多元 市排名前25名 新移民學子首選

【紐約訊】

下東城高中具有40餘年歷史，是被紐約市教育局評為A級的公立學校、紐約市排名前25名的學校之一，該校招收9-12年級，年齡14-20歲之間來自世界各地及鄰近的學生，每周一至周五上午9點至下午1點公開註冊日，校長Ms.Martha Polin與全體教職人員歡迎世界各地高中生就讀下東城高中。

該校擁有最先進的科技教育，最嶄新的科學實驗研究室並以中文雙語 /英語第二語言課程，百分之八十的學生升入大學。強大而經驗豐富的資深教師團隊，針對每個學生因材施教、提供學術計畫，開設大學先修課程和延長教學課程、西班牙雙語、課後班，州會考補習和機器人課程，使學生儘快取得畢業文憑並幫助他們進入高等學府。目前，下東城高中80%以上的學生進入Georgetown University, Barnard College等眾多大學繼續深造。

下東城高中提供了良好的培育環境，這裡的學生可以得到各種社會生活上和感情上所需要的諮詢與協助。曾有該校畢業生說道：「要不是有下東城高中老師的幫助，我根本不可能畢業，這裡的老師為學生付出的努力是100%的。」

另一位該校畢業生也表示，該校許多學生來自新移民家庭，尤其剛到美時因環境陌生會遇到許多困難，語言都聽不懂，但經過老師們耐心指導不辭辛勞的幫助下才能漸進正軌站穩腳步。

下東城高中創辦人黃金城是臺山籍華人，該校辦學宗旨為「深耕社區」、「關注新移民學生升學就業發展」。在幫助學生取得高中畢業文憑的同時，也為其進入高學府深造搭建橋樑。該校招收14歲至20歲本地生及新移民學生，同時也接受轉校生。即使沒有合法居留身份，也可申請就讀。設有為移民學生提供的第二語言(ESL)課程及中英雙語課程，及免費課後輔導班。學校擁有會講華語的優質師資，採用先進教學科技，包括籃球､乒乓球在內的體育設施，學習環境豐富多元，提供學子一所設備完善，軟硬體兼具的優質學府，迎向嶄新的未來。

學校地址﹕145 Stanton St, New York, NY 10002 (可乘F、J、M和Z車)

電話﹕(212) 505-6366

欲知更多詳情，請上網：http://www.lespnyc.com/ 瀏覽。

移民家庭 教育局 紐約市 升學 就業

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