長島「華人療養院」為屠先生慶祝100歲生日

屠先生在長島華人療養院歡度100歲生日，與親人及照顧他的醫護人員合影。

位於長島 納蘇郡的長期護照機構A. Holly Patterson Extended Care-Loving Care Health Management LLC「華人療養院 」，日前為華裔客人屠先生慶祝100歲生日，他的許多子孫齊聚一堂，慶祝他的百歲生日。

據「華人療養院」介紹，屠先生於1922年5月5日出生在中國浙江省寧波市，這一生經歷了貧窮、成功、失敗、二戰和他的美國「新生活」，是一個典型的移民故事。初來美時他在餐廳廚房擔任廚房助理，學會說英語後就成為了一名服務員。他努力工作並很快安定下來，陸續申請家人和親戚移民到美國。一家人努力工作，四個兒女學業有成、事業成功，各自建立幸福美好的家庭。

去年家人決定把屠先生帶到「華人療養院」，選擇華人療養院是他們的優勢：中餐、中文電視頻道、報刊、護士、營養師、牧養、工藝美術活動。此外，中國專業人員團隊可以為所有個人需求提供翻譯和住宿相關的協調。在「華人療養院」大家庭住了快一年，屠先生在這裡很開心很舒服，就像在家裡一樣，他和住戶還有工作人員結交了新朋友，大家都很喜歡他，也很珍惜他的陪伴。

「華人療養院」是和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門，由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護；為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

院長金女士說：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理、高品質的生活、完整的檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等；與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友以及他們熟悉的環境，同時院外空間寬敞舒適、空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

LCHM「華人療養院」的服務項目包括：營養豐富的中式美食、宗教祟拜和心靈關懷、戶外郊遊活動、生日慶祝活動、特殊節日/活動、節目慶典和豐富娛樂活動、母語服務、便利娛樂設施和電視頻道（中文/英文/韓語/印度語）、專業的醫療團隊駐診、短期/長期護理、短期/長期復健、物理療法、透析治療診所、老年癡呆症特殊護理部門、多種感官和認知職業治療、腦中風後亞急性康復治療、急診室、傷口護理、氣管切開治療、暫托護理、臨終關懷、呼吸機系統服務、安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門主管葉小姐歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至LCHM「華人療養院」，並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請致電：516-566-5196（辦公室）、516-439-6151（手機）、[email protected]（電郵）、516-572-1662（傳真），與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫或安排線上訪問。紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553，網站：www.lovingcareusa.com，微信號：LovingCareChinese。