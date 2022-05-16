40年經驗張恩仁律師談最近移民案件新情況。

美國移民局 和移民法庭在處理案件上持續出現新變化，根據張恩仁律師樓受理案件和處理案件的最新進展，張律師在此就最近備受矚目的幾個輿情展開解析：

1. 政治庇護 申請人最近兩年來都遇到同一個困境：無論是新工卡申請或者舊工卡的更新都特別困難。以政治庇護為基礎的新工卡，申請的前提是提交政治庇護申請滿一年者可以提出；舊工卡更新的要求是，在工卡過期前三個月提出更新申請。過去移民局處理一個工卡申請的時間是三個月之內，可現在是半年至一年；聽起來可笑的不合理是實實在在的現實，我們只能面對。部分新工卡的申請人希望通過加入一些民間組織（譬如ASAP、CASA）成為會員，從而加快新工卡的申請，這種方式有利有弊。民間機構不是美國政府部門，成為其會員意味著將申請人自己個人的政庇申請敏感資訊透露給民間機構，雖然成為會員後確實可以相對快速地獲得移民局的工卡，但如何取捨，申請人需慎重考慮。

2. 移民法庭電子化。因新冠疫情 的影響，全美移民法庭引進了電子上庭聽證會系統。因不同的法官有不同的決定，部分案件會採用電子上庭。具體操作是用電腦網路連線法庭，通過視頻進行聽證會。這種方式同樣利弊共存，理論上在涉及案件所有方面（當事人、律師、政府律師和法院）的電子上庭技術操作準確無誤的情況下，當事人和律師可以不親臨法院現場也能完成一個聽證會，可是現實中絕大多數當事人對操作法院電子系統不擅長不熟悉。張恩仁律師強烈建議當事人非必要情況下不要自己執行電子上庭，技術上的一步走錯就可能造成嚴重的不良後果，如缺席判決還有可能被遞解出境，雖然可以挽回，但是會造成不必要的時間和精力浪費。如果案件必須電子上庭，穩妥的方式是去受委託的律師樓，用律師樓已經成熟的法院連線系統完成聽證會。

3. 全美的移民法庭因為疫情休庭造成了案件大量積壓，張恩仁律師明顯感到移民法官有結束案件的壓力。對於材料直截清楚、法律相對簡單的案件，譬如法庭程式中的親屬移民申請和政治庇護案件，通常法官會速戰速決，政府檢控官也非常配合。對於一些需要通過長時間斟酌的有爭議案件，法官和和檢控官有時候會建議當事人接受PD（prosecutorial discretion），以和政府檢控官協商的方式讓案件在移民法庭程式中終止。張律師認為PD是移民法庭為盡快減少案件積壓、盡快結案而簡單處理案件的方式。PD本身沒有絕對的好壞，當事人也不要因為是法官提出的就一定要接受這個提議。PD是否符合當事人的最大利益因人而異，要結合當事人當下的現實和對自己未來的期望值來全盤考慮。

張恩仁律師具有40年法律經驗，提供最專業的移民法律服務。律所靠近紐約移民法庭和聯邦法院，地址：401 Broadway, Suite 905, New York, NY 10013(曼哈頓百老匯大道401號，9樓905室)，電話：212-343-1138，微信號：SERVICE_IMMIGRATION。