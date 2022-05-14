紐約台灣會館「大家來開講」論壇 每周一下午一時準時開講

麻省理工學院定於5月14日周六舉行「蘇姿丰納米科學與工程教學大樓」(見圖)的命名儀式。

今年五月，紐約台灣會館在疫情後全面重啟，恢復一周五天開放，令鄉親們無比雀躍振奮。首先登場的活動是會館之前最受歡迎的「大家來開講」，下一場定於5月16日周一下午1至4點舉行，由陳俊賢老師主講「健康人生之道」，歡迎自由樂捐入場參加。

上述講座正在公開徵求主講人，敬請鄉親踴躍報名，不限年齡、領域及形式，旨在與各路好手切磋、激盪火花，創造新的可能。

該項講座由台灣會館理事長蘇春槐主持，邀請不同領域的專家分享各方觀點、促進互相學習交流。會館重開後首場講座已於5月初由蘇春槐理事長領銜開講，題目為「人生的智慧」。

蘇理事長畢業於台灣師大數學系，也是清華大學數學碩士、美國哥倫比亞大學統計學博士。他在紐約市政府工作期間曾輔佐歷任市長做好數據管理工作，備受器重仰賴。2021年4月，蘇春槐接任台灣會館理事長，現正極力推廣台灣會館財務轉投資、成立基金會——開放現金股票、退休金投入會館擴建計畫等，已獲初步成果。

蘇春槐在講座上分享人生感悟時不免提到女兒蘇姿丰，她出身台灣，是華裔精英、全球最高薪的女性CEO，2020年出任了超微（AMD）半導體公司的執行長與董事會主席。成立半世紀的超微公司經蘇姿丰大力統合整頓，市值突破千億美元。在同一講座中，蘇理事長亦交代他是如何用一本猶太經典養出AMD救星蘇姿丰的。蘇理事長透露，他將於5月14日到波士頓 參加當天校方所舉行的蘇姿丰捐贈教學大樓給母校麻省理工學院(簡稱MIT )的命名儀式。

座落於波士頓MIT校本部中心位置的這棟玻璃帷幕大樓MIT.納米(MIT.nano)，居於大圓頂圖書館正隔壁，編號第12號，是麻省理工學院首次以捐樓校友的名字命名的大樓，將供作納米級科學與工程教學之用，意義非凡。蘇姿丰一路自MIT大學部讀起，僅用短短四年，即於1990、91及94年以刮目成績分別取得電機系學士、碩士以及博士學位。蘇博士目前是美國總統拜登的科技顧問，在科技、政界、學界和產業界等多個跨界領域都已深植基礎與人脈。MIT校長芮夫(L. Refael Reif)日前表示，納米級科學與工程是MIT研究工作的重中之重，也關乎到創造未來，蘇姿丰校友改造AMD公司的成就應該得到世人的認可與敬重。他希望大樓以蘇姿丰博士之名命名為Lisa T. Su Building，並以此鼓勵世世代代的校友，尤其是女同學，踏著她的成功步伐向納米研發的康莊大道大步邁進。

成立於1986年的台灣會館由大紐約地區的台美人捐獻所設立，為501(c)(3)非營利組織，是在美台灣人自資設立的第一座社區中心。過去幾年，台灣會館已拓展為提供各族裔社區居民多元活動與節目的綜合性社區中心。同時，該館也積極地扮演台美文化與教育交流的橋樑，是大紐约區台灣人社團聯合會的所在地，維繫著紐約州和新澤西州 地區近三十個台美人社團的密切往來交流。

報名參加以上講座與更多資訊，請聯絡台灣會館：718-445-7007，電郵：[email protected]，網址：https://www.facebook.com/NewYorkTaiwanCenter。紐約臺灣會館地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354(北方大道上，介於緬街與友聯街)。