我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

四海劇社六月首個週末公演《輕輕鬆鬆一支公》

工商記者衛伯承／紐約訊
四海劇社六月首個週末公演《輕輕鬆鬆一支公》。
四海劇社六月首個週末公演《輕輕鬆鬆一支公》。

於1970年在紐約華埠成立、至今年已經踏入第五十三個劇季的四海劇社，將於6月4日及5日用粵語演出新劇《輕輕鬆鬆一支公》，由黃澤基編導及演出。

黃澤基是劇團現任藝術總監，多年來作品無數，導演劇目包括《雷雨》、《少奶奶的扇子》、《女大不中留》、《大話西遊》、《偷戀隔牆花》、《天生一對》、《香港式離婚》、《愛上愛上誰人的新娘》、《聖荷西謀殺案》、《阮玲玉》及《大話情人》；編劇及導演作品有《豆豉鯪魚》、《天地人間》、《緣來一切也是夢》、《也無風雨也無晴》、《再見月明》及音樂劇《白蛇傳》。他上年為短篇電影《我們的秘密》編劇，除了編導之外亦曾經在《仲夏夜之夢》、《阿Q正傳》、《俏紅娘》、《雪山飛狐》、《羅生門》、《月有圓缺》、《烏龍寶馬鬧春宵》、《高加索灰闌記》、《義不容辭》、《餓虎狂年》、《長夜無荒》及《求證》等多劇中出演主要角色。

劇團的製作自從疫情開始一直備受影響，取消了為慶祝成立五十週年而籌備並已綵排兩個多月的大型製作《禧春酒店》，也把兩個創作劇《我們的秘密》和《我的神奇紙飛機》改拍成短篇電影在網上免費放映。上年十一月，回歸劇院推出荒誕劇場經典作品《椅子》，可惜票房因受疫情影響而不理想。然而即便如此，四海劇社仍舊決定維持舞台演出，繼續為華人社區提供文化娛樂。

今次的製作是一個創新及大膽的嘗試，與過往的演出有很大分別，除了是劇團五十三年來首個獨腳戲外，還是一個互動式劇場，在接近兩小時的表演中會有很多與觀眾一起互動的元素，希望拉近表演者與觀眾的距離，彼此融為一體。此外該劇的素材及形式亦很多樣化，揉合不同的舞台藝術共冶一爐，喜歡欣賞舞台表演的觀眾實在不應錯過這個嶄新的演出。

《輕輕鬆鬆一支公》的演出地點位於紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場（Underground Theater, Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002；日期為6月4日（星期六）晚上七時以及6月5日（星期日）下午三時；票價為$20，預購$15，長者及學生$10。由於演出只有兩場，座位有限，請務必盡早預購門票。考慮到疫情的關係，觀眾需遵守劇院防疫指引，出示接種疫苗證明及配戴口罩。欲網上購票或瞭解更多有關消息，請瀏覽四海劇社網址：www.fourseasplayers.org，查詢電話：646-580-8388。

疫情 劇場 導演

上一則

紐約台灣會館「大家來開講」論壇 每周一下午一時準時開講

下一則

Bayside貝賽魂日餐 打造低脂少鹽健康理念

延伸閱讀

拍攝怪事連連 女星不舒服 居民驚揭屋內命案

拍攝怪事連連 女星不舒服 居民驚揭屋內命案
《老照片說故事》寇士勳曾到多倫多

《老照片說故事》寇士勳曾到多倫多
芝加哥華埠劫車頻發 警局發布警訊

芝加哥華埠劫車頻發 警局發布警訊
批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作

批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作
Yaamava'新劇院落成 開幕之夜嗆辣紅椒獨家演出

Yaamava'新劇院落成 開幕之夜嗆辣紅椒獨家演出

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊