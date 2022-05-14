四海劇社六月首個週末公演《輕輕鬆鬆一支公》。

於1970年在紐約華埠成立、至今年已經踏入第五十三個劇季的四海劇社，將於6月4日及5日用粵語演出新劇《輕輕鬆鬆一支公》，由黃澤基編導及演出。

黃澤基是劇團現任藝術總監，多年來作品無數，導演 劇目包括《雷雨》、《少奶奶的扇子》、《女大不中留》、《大話西遊》、《偷戀隔牆花》、《天生一對》、《香港式離婚》、《愛上愛上誰人的新娘》、《聖荷西謀殺案》、《阮玲玉》及《大話情人》；編劇及導演作品有《豆豉鯪魚》、《天地人間》、《緣來一切也是夢》、《也無風雨也無晴》、《再見月明》及音樂劇《白蛇傳》。他上年為短篇電影《我們的秘密》編劇，除了編導之外亦曾經在《仲夏夜之夢》、《阿Q正傳》、《俏紅娘》、《雪山飛狐》、《羅生門》、《月有圓缺》、《烏龍寶馬鬧春宵》、《高加索灰闌記》、《義不容辭》、《餓虎狂年》、《長夜無荒》及《求證》等多劇中出演主要角色。

劇團的製作自從疫情 開始一直備受影響，取消了為慶祝成立五十週年而籌備並已綵排兩個多月的大型製作《禧春酒店》，也把兩個創作劇《我們的秘密》和《我的神奇紙飛機》改拍成短篇電影在網上免費放映。上年十一月，回歸劇院推出荒誕劇場 經典作品《椅子》，可惜票房因受疫情影響而不理想。然而即便如此，四海劇社仍舊決定維持舞台演出，繼續為華人社區提供文化娛樂。

今次的製作是一個創新及大膽的嘗試，與過往的演出有很大分別，除了是劇團五十三年來首個獨腳戲外，還是一個互動式劇場，在接近兩小時的表演中會有很多與觀眾一起互動的元素，希望拉近表演者與觀眾的距離，彼此融為一體。此外該劇的素材及形式亦很多樣化，揉合不同的舞台藝術共冶一爐，喜歡欣賞舞台表演的觀眾實在不應錯過這個嶄新的演出。

《輕輕鬆鬆一支公》的演出地點位於紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場（Underground Theater, Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002；日期為6月4日（星期六）晚上七時以及6月5日（星期日）下午三時；票價為$20，預購$15，長者及學生$10。由於演出只有兩場，座位有限，請務必盡早預購門票。考慮到疫情的關係，觀眾需遵守劇院防疫指引，出示接種疫苗證明及配戴口罩。欲網上購票或瞭解更多有關消息，請瀏覽四海劇社網址：www.fourseasplayers.org，查詢電話：646-580-8388。