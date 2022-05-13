現代汽車連續十三年獲得顧客忠誠度第一排名。

根據Brand Keys研究機構所公布的顧客忠誠度指數 ，北美現代汽車 連續第十三年獲得顧客忠誠度第一的排名。顧客忠誠度與參與度的研究諮詢公司Brand Keys近期發布了其白銀周年顧客忠誠度及參與度指數，以表彰在其業界中獲得最高顧客忠誠度長達十年或是以上的品牌。現代汽車在汽車業界的顧客忠誠度處於領先地位，被選入名人堂。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示：「顧客忠誠度是現代汽車品牌的基礎之一，也是我們在美國取得成功的重要元素，我們非常榮幸能連續十三年被公認為汽車領域中顧客忠誠度的領導者。保持顧客的忠誠度是一件極其困難的事，這個第一的排名驗證了我們在製造銷售汽車的過程中所提供的正面體驗。」

Brand Keys創始人兼總裁Robert Passikoff表示：「顧客忠誠度及參與度指數成立後的25周年，是一個認可在消費者忠誠度方面連續排名第一品牌的合適時機。這證明了這些品牌有能力滿足顧客的期望，並讓顧客對品牌產生感情。」

這25周年的問卷調查檢視了430萬名受訪者，Brand Keys的評估方式衡量了品牌滿足消費者期望的程度，這個指標與市場上的正面消費者行為有著非常密切的關聯。

請至：http://brandkeys.com/portfolio/customer-loyalty-engagement-index/，查詢更多Brand Keys顧客忠誠度及參與度指標的信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅 車以及電動車陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。