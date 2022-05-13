Turning Red 連同各地亞裔餐廳 共慶美食與家庭

迪斯尼和皮克斯4K藍光動畫片Turning Red掀起全美熱烈反映。

爲了慶祝《Turning Red》（青春養成記）提供數位版並已於5月3日推出4K、藍光和DVD版，迪士尼 和皮克斯連同幾家分別在紐約、舊金山 和洛杉磯的具有歷史意義的亞裔 企業合作。

在National Business Week（全國商業週，5月1日至7日）以及在美亞裔太平洋島民傳統月(Asian American Pacific Islander Heritage Month)開始之際，這些夥伴關係旨在讓大家認識到在美亞裔小型企業的歷史、文化和經濟意義。

為了紀念加拿大華裔李氏家族在Turning Red中所突出的幾世同堂家庭傳統和主題，這三家小型企業將為大家提供獨特的菜品以及獨家的線上活動。美食活動包括：位於加利福尼亞州洛杉磯的熱門家族店铺 California Donuts將會為大家奉上精美可愛的卡通熊貓Mei甜甜圈，這款特製的甜甜圈從現在至5月14日有售，售價為$4.75美元。除了提供主題甜甜圈外，20位粉絲還有機會透過社交媒體贏得Turning Red的數位代碼。

20世紀70年代中期，Peter和Sutthy K.因柬埔寨的紅色高棉運動而逃離柬埔寨並移民到美國，他們打散工來賺錢養家，而擁有自己的企業一直是他們的夢想。1982年，他們獲得了機會在韓國城買下了California Donuts，在40年後的今天，該店由Peter和Sutthy的兩位女兒共同經營和擁有，並且憑藉其新穎的創新理念和口味一直受到大家的歡迎並持續取得成功。

位於加利福尼亞州舊金山的一家多代家族式餐廳R&G Lounge策劃了一份特別的宴會菜單，而這份菜單的靈感來自電影中出現的美味佳餚。菜單中的菜品包括椒鹽珍寶蟹、北京烤鴨搭配蓮蓉包、X.O.醬蛋炒飯以及其他人氣菜餚，售價$300（5-6人份）和$569（10人份）。該餐廳為所有外賣和自取訂單提供限量版紅色幸運餅乾，其中包含特殊資訊，同時20位幸運者透過社交媒體贏得了Turning Red代碼。

R&G Lounge為顧客服務超過35年，在灣區以其所提供的優質中國菜聞名，這些中國菜為其贏得了無數獎項。老闆Henry Hung在1985年開辦了這家餐廳，他的女兒Chelsea Hung在2016年獲得了舊金山唐人街小姐的桂冠，她離開了自己的科技事業，接管了家族企業。

紐約傳奇Nom Wah也參與了這一活動，透過一段特別的烹飪影片向李先生的傳奇餃子致敬，宣傳家庭聚餐的重要性。Nom Wah於5月4日在他們的Instagram上發布了該影片，並為其關注者提供了數位代碼贈品。

被稱為紐約唐人街第一家點心餐廳的Nom Wah在曼哈頓唐人街長達一個世紀的經營中不斷發展，現在這家點心前鋒品牌在費城和深圳開設了全方位服務門店，並在紐約的Nolita和Lower East Side開設了快速休閒概念店；Nom Wah的業務範圍最近透過其心愛的送貨合作夥伴Goldbelly擴大到全國。

在全家人享用了由Turning Red激發的精美菜餚後，各個年齡段的迪士尼和皮克斯粉絲們可以回到從前，透過數位、4K Ultra HD™、Blu-ray™或DVD，體驗溫馨、絨絨可愛的紅熊貓Mei-hem以及為大家所提供的前所未見的獎金材料。