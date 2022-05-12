黃妤風水大師《婚姻宮》課程開講。

易經風水大師黃妤老師將於5/15、5/22、5/29、6/5，在法拉盛 啓揚活動中心開課——《易經河洛風水姓名學》。本期的《婚姻宮》課程，教導大家如何看待婚姻關係、感情模式，從姓名架構上看自己與生俱來的現象和因素，四堂課程為期一個月，只收費$100。

黃老師表示，有些人可以很順利找到自己相守一生的伴侶，有些人在感情路上卻總是波折重重。學習《易經河洛姓名學》可以瞭解自己的個性、財運和人際環境特質，更可以瞭解個人的感情；在看流年的運途起伏之外，還可以作為幫助自己經營人生、操作運勢的參考依據。

感情在人生道路上就像是風景，要選擇對的幸福，先要瞭解自己的問題才能調整步調。黃老師的課程可以利用姓名的架構，簡單地瞭解自己的感情模式、因果命的感情特質，更可以看自己姻緣轉變期，感情如何協調、平衡、配合、幾時有桃花、外遇、如何找你的最愛等。

姓名是隨著人們渡過一生的框架，它能影響人一生的運程及人生走向，取一個好名字是非常重要的。當一個人出生時，父母感受到了天地之氣，為我們取了一個與自己八字磁場相合的名字。當文字被組合成姓名後，在我們長期稱呼和書寫的時候產生了所謂的靈動力，磁場靈動力就伴隨著這個姓名一輩子。

又例如人與人相交，簡單地以一張名片、一個名字、一些數字，就可以瞭解這個人的性格、流年運勢、一生能量、人際關係、婚姻關係等，所以吉祥的名字不但能夠幫助發展人們的事業運途，更能影響人的性情及命運。

河洛姓名學是應用河圖的陰陽五行理論和洛書的九宮數理，將名字的筆劃分成天格、人格、地格、外格、總格等五格，來討論這個人的財運、婚姻關係、財庫、人際關係、一生能量、一生的好壞機會點等。

天格代表頭腦功能，人們從天格可以看到跟父母、上司、長輩的關係，數字裡可以看到人的天賦以及人的思考能力，更可以看到田宅運、頭腦功能等，甚至有些女孩子結了婚以後，在天格可以看到與配偶的緣份。

人格代表我、自己、我的本質、我的個性/脾氣/企圖心/身體健康/運勢機會、我的福報/事業。

地格是這輩子生下來後才有的，包括人際關係、我的配偶/子女/部屬/晚輩/合夥人、我的感情。

姓名學上，天格與人格的數字顯示出一個人的天生福報與業力現象，彼此互動關係也成為我們的思想功能與智慧。人格與地格的生剋關係更是我們思想行動和人際關係的重要關鍵，各派的理論各有其說法，但是河洛九宮原理內含的河洛理數是姓名學的重要指標。

《易經诃洛姓名學》速成班除了從數字看一個人的個性，還能在數字裡面看一個人的潛伏心性，也稱為脾氣。脾氣是形容個人的修為，所以姓名的數字象徵一個人的脾氣跟潛在的企圖心。姓名數字還可以看到一個人的個性傾向、處事方式、態度行為、人格優點、人格缺點、先天的吉運、事業專長、人生觀等；另外在思想功能上，還可以看到潛伏著的內在，在關鍵時候自然地發揮出來；在行動功能上，看到環境培養出來的行動力。黃妤老師認為，如果大家能夠先學習基礎課程，在生活上遇到感情方面的各種問題時，自己可以輕易地解決，尤其是幾千年文化資產——《易經》，是真實融入生活的最傳統文化學理依據。學習一些基礎知識也可以用來自我調適人生的走向，尤其是感情糾紛問題發生時，可以瞭解自我心情上的何去何從。

黃妤老師認為，學習《河洛姓名學》的原理，好比你在人生路上用什麼樣的心情看風景，你可以避開那些足以讓你受傷或跌倒的障礙，沒人願意踩到腳下的石頭讓自己受傷；即使受了傷，你也可以自行調適心情及人生走向，利用簡單易學的《風水頻道》隨時應變。

黃妤小教室己經正式啟動了，只要在YouTube 網上搜索《黃妤小教室》，就可以輕鬆在家裡學習生活基礎風水常識：https://www.youtube.com/channel/UCRXux0ufD86rN8_XeQ378Pw。本期《婚姻宮》課程為期一個月，收費$100；報名電話：646-3222932、347-5565598；上課地址：133-29 41Ave., 1st FL, Flushing, NY 11355。