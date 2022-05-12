領航學術補習中心 帶領學子逆襲做學霸

2022年領航國際教育十周年慶，特為學生開展暑期課程十周年慶酬賓活動。

自領航學術補習中心(GPS Academy)成立以來，除了每年不間斷地幫助學生進入理想的大學外，更引以為傲的就是領航對於升學考試的準備。領航畢業於藤校的資深老師，藉由精闢的剖析題型及親自編輯的教學講義，成功引領學生學習到解題的技巧，使學生成績能夠達到顯著進步。

在領航精心安排的考試準備課程中，Regents考試往往是家長們比較不熟悉的部分。Regents考試可以說是紐約州公立學校的主流考試，考試科目相當廣泛，包括數學、生物、化學、歷史及英文等，許多學校都會要求應屆畢業生須於畢業前達到一定的合格分數方可順利畢業。這項考試對畢業生的重要性不言而喻，如何在有限的時間內考取到合格的分數，這是家長與學生不可忽視的難題。

領航學術補習中心依據多年輔導學生考試的實際經驗與獲得的家長反饋，與來自常春藤 的專業師資們進行一連串縝密的教案討論，針對數學、生物、化學及英文這四項科目制定出適合學生的教學材料以及教案，並特別引入老師自身進入名校的學習經驗，讓學生在上課的過程中淺移默化地吸收正確的求學態度，培養進入名校的眼光。

隨著STEM教育 理念的推廣及編程普及化的發展，時下最熱門的競賽之一無非是全美計算機奧林匹克(USACO)。對於未來大學想申請理工科專業的學生來說，參加此競賽可大大提高自身的競爭力。除了提高競爭背景以外，學習編程也可以培養學生的邏輯思維能力和抽象思維能力。另外一個作為美國學術性最強、影響力最大的理工科競賽是美國生物奧林匹克競賽(USABO)，獲獎同學將有機會參加國際頂級科學類活動的邀請，此競賽受到常春藤大學的重視。如學生想申請像是醫學 、生物醫學、生物基因等熱門專業，在USABO中取得優異的成績可以成為這些專業的重要申請優勢。

2022年值十周年慶之際，領航國際教育全體同仁衷心感謝各位家長、同學的信任與厚愛，陪伴走過堅實的十年。為表達謝意，領航特為學生開展暑期課程十周年慶酬賓活動：活動一，5/15日前報名繳費時期課程，除了享受繳費折扣外，還可免費上3/27至5/29期間的一門語言課程；活動二，凡報名暑期課程，即可獲得抽獎機會，獎品包括一獎Ipad 9+Apple Pencil、二獎Apple Watch SE、三獎Kindle電子閱讀書四獎Samsung A7 Lite Tablet平板。

領航相信，唯有在專業師資的領導以及快樂的學習環境下，才能達到最好的效果，這也是領航一直努力堅持提供給學生優質環境的初心。如有任何疑問，歡迎隨時諮詢：718-705-8085，法拉盛校區地址：36-25 Main Street, 2FL, Flushing, NY 11354(緬街近北方大道)；長島校區電話：516-304-5779，地址：1 Bond Street, Great Neck, NY 11021。