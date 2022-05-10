厚生痛症專科醫療中心紐約首屈一指的脊椎與痛症治療中心

由學歷經驗豐富的郭政翰醫師主持的厚生痛症專科醫療中心，專業治療急慢性痛症。

為服務僑胞，在曼哈頓西村與華埠 東百老匯都設有診所的「厚生痛症醫療中心」(Hudson Medical Group)，提供專業治療各類急慢性痛症的服務。該中心由台裔痛症兼麻醉專科醫師郭政翰(Jonathann C. Kuo M.D.)主持，他率領專業醫療團隊，提供多方位痛症醫療服務。厚生醫療中心的醫療團隊全部擁有超過10年以上的經驗，均經過雙重或多重專科的嚴格訓練並獲得認證，可以提供全天性的服務。

郭政翰醫師畢業於波士頓大學及康乃爾大學醫學院，其擅長的神經阻斷術，主要治療頸、腰、骨骼老化等關節 炎疼痛，以微創介入性疼痛治療方式來進行。該技術本身是運用高科技的影像(X光)與超音波定位技術直接進行治療的方式，效果好且病人不會感覺疼痛。厚生痛症醫療中心成立於2010年，由10餘名頂尖優秀的專科醫生組成一個團隊，分由8個不同的專業領域以及獨特的醫療及保健方法，專注於積極治療影響人們日常生活的疼痛。該診所是富有專治各種疼痛經驗的最佳治療場所，醫療團隊專精於治療急性、慢性病疼痛，諸如：關節炎、神經根病症、脊柱關節炎、運動相關傷害、高爾夫球肘、網球、偏頭痛、脊椎管狹窄、神經系統疾病、椎間盤退化症、複雜性局部疼痛、肌腱損傷、壓迫性骨折、濕關節炎、肘關節韌帶損傷、無過失傷害/工傷賠償、坐骨神經痛、椎間盤突出、關節痛、膝蓋痛、臀部痛、腳踝痛、道症候群——俗稱滑鼠手、慢性靜脈功能不全、De Quervain Syndrome(橈骨莖突狹窄性腱鞘炎——俗稱媽媽手)、頭痛、頸痛、肩膀痛、手 臂痛、膝蓋痛、腿部痛、關節痛及各種頑固疼痛等。

此外，厚生痛症專科醫療中心除了治療一般疼痛疑難雜症外，還提供最尖端/先進的阻斷神經術、PRP——血小板血漿療法(Platelet-Rich Plasma)、氣球擴張術(Kyphoplasty, K P)、幹細胞(Stern Cell)療法等，是走在目前痛症治療法最前端的醫療技術，成效顯著。郭政翰醫師所擅長的神經阻斷術，以微創介入性疼痛治療方式來進行。該技術本身是運用高科技的影像(X光)與超音波定位技術直接進行治療的方式，病患如有頸痛、肩膀痛、腰痛、腳痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、膝關節疼痛等各種頑疾疼痛等症狀，只要將痛源找出，即可加以有效治療或直接以阻斷神經的方式進行治療根除。這有點像是牙齒疼痛抽神經的道理一樣，對組織本身沒影響，但能止痛，安全且可靠。長年來他所採用的是所謂的微創介入性疼痛治療，其優點在於阻斷疼痛傳導路、打斷疼痛之惡性循環、阻斷交感神經，可使病患免開刀、不手術、當天就可止痛上班；該治療手法也可幫助病患減輕因藥物治療所產生的副作用。

厚生痛症專科醫療中心接受各大醫療保險 ，無保險者收費優待。中心還設有物理治療，地址：華埠東百老匯281 BROADWAY, 2FL, NY 10007(紐約市政府對面)，電話：646-768-8272(提供國台粵語服務)；網站：hudsonspine.com，或hudsonwellness.nyc。門診時間：週一至五，早上9時至下午5時，請先預約，病人需戴口罩入內並接受體溫測量。