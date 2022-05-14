感恩護理提供各種專業家庭護理服務

感恩護理公司（Xtreme Care LLC）

感恩護理公司(Xtreme Care LLC）已有二十多年歷史，是一家持有政府註冊牌照的專業家庭護理機構，為紐約5大區符合資格者提供服務，包括兒童、發育性殘障、成人和長者等。感恩護理同時具有LHCSA(持牌家庭護理計畫)和CDPAP(親情護理計畫)的運營資格，還具有居家安老計畫(NHTD)的經營資格，同時也有短期護理服務(CHHA)，針對剛動過手術、需要短期護理的長者或者病人。

感恩護理公司總裁YONG LEE一直以堅持初心、以人為本、以質取勝的理念經營其公司。家庭護理公司可以幫助長者有自信地、舒適地、開心地在家中頤養天年，同時讓他們的兒女無後顧之憂。感恩護理公司從正規的經營到服務的理念上，為長者和子女考慮得非常周全。護理工作重要的是品質，所以感恩護理公司的管理和護理員質素尤其重要，所有護理員都要經過仔細篩選。

感恩護理的每一位護理員除了持有護理證書、達到專業標準外，還必須富有愛心和責任心。感恩護理公司有資深的護士長以及其他的醫護人員，為護理員提供每六個月一次的在職培訓。感恩護理很注重對於品質的跟蹤，輔導員會一直與會員及護理員保持良好的溝通，以確定每一位會員和護理員一切都安好。

感恩護理公司秉持高品質的服務理念，盡最大的努力得到會員的高滿意度。由於每個會員的健康情況和需求都不同，感恩護理會為每一名會員提供量身定制的個性化家庭護理服務。

相對於傳統的醫療機構，「家庭護理計畫」更注重的是人性化，以細心周到的服務，讓患者舒適地在家中接受服務。該計畫是由Medicaid （俗稱白卡 ）資助的家庭護理，為日常生活中至少有一項或多項生活有困難的人提供家庭護理服務。家庭護理工作需要兼顧到方方面面，包括個人護理、購物、醫療設備操作等。

「居家安老計畫」是一項為正在或有可能進療養院的人群提供的服務。該計畫是以家庭和社區為基礎，主要幫助紐約符合白卡(Medicaid)條件的老年人和身體殘障人士有能力重返社區生活，回到自己選擇的綜合社區生活環境。該計畫的重點是幫助個人制定以人為本的個人服務計畫，以支援獨立、融入社區、保有健康和福利 。

CDPAP是紐約州醫療補助計畫(Medicaid白卡)的消費者自行主導個人的護理計畫。這個計畫是將護理的選擇權和護理計畫交給消費者決定，旨在讓持白卡的民眾能自由選擇看護員，除他們的配偶外，允許朋友、家庭成員或法定監護人提供家庭護理服務。

從傳統上來說，護理的挑選、培訓和排程都是由護理公司來控制，但是在該計畫下，消費者或者指定代理人除了可以自由選擇其護理員和護理計畫的安排外，還可以是個人護理員的雇主。這個計畫的受益人擁有許多的福利，其中最大的優點是：消費者可以雇用家庭成員或者親戚擔任其個人護理員。

除此以外，消費者還可以雇用多個個人護理，以支援所需要的護理服務。感恩護理公司是一家消費者主導個人護理計畫的財務仲介公司，其公司為消費者處理其個人護理員的工資，並且管理其福利。

感恩護理公司接受絕大部分保險，精通國語、粵語、臺山話、福州話、溫州話、上海話。

聯繫方式：

家庭護理計畫：347-977-1748；

居家安老計畫：929-418-0169；

親情計畫：347-977-1748。

感恩護理有5個辦事處：

總公司：212-12 Northern Blvd, 3rd Floor, Bayside, NY 11361；

法拉盛：36-40 Main Street, #211, Flushing, NY 11354；

布碌崙：839 58th Street, 4th Floor, Brooklyn, NY 11220；

布碌崙BUSHWICK辦公室：1268 Broadway, Brooklyn, NY 11221；

布朗士辦公室：575 E Fordham Rd, Bronx, NY 10458。