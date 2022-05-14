蘇氏藥業中藥創業43年 堅持3把關

蘇錫華夫婦。

很多人都有去華人超市或藥房購買中藥的經驗，洛杉磯 市的美國蘇氏藥業公司是這些藥品的最大進口商。蘇氏藥業董事長蘇錫華表示，今年是蘇氏藥業創建的第43年；這43年來，蘇氏藥業經歷風風雨雨，為中藥在美國的合法化和推廣做出了貢獻，同時蘇氏也對社區做出奉獻，多次為社區捐款。

蘇錫華是越南 華僑，當年越戰結束，大量越南移民來到美國，中藥市場需求很大，但那時候只能靠走私，因為美國認為不少中藥的重金屬超標，尤其是汞超標，禁止公開售賣。1979年，蘇錫華26歲時創立了蘇氏藥業公司，為了讓中藥光明正大地進入美國市場，他曾經不斷地和洛杉磯市、洛縣乃至加州 的官員溝通，洛杉磯市甚至為此請來了當時的加州州長，和他共同探討中藥重金屬超標的問題。

蘇錫華說，他對美國官員表示，重金屬超標可以修改配方，讓中藥達標，但不能完全將中藥拒之門外。中藥是中華傳統文化的一部分，美國作為一個鼓勵和歡迎多元化的國家，不能打壓和禁止中藥。於是，加州有關單位將此提議提交給聯邦有關單位，最終聯邦批准中藥可以作為草藥膳食補充劑（herbal supplements）在市場上銷售。

蘇錫華表示，此前絕大多數中藥都只能是食品類膳食補充劑（food supplements），不能宣稱有任何輔助性療效。以中藥材當歸為例，此前作為食品類膳食補充劑，是不能宣稱有「調經補血」功能的，但修改為草藥膳食補充劑之後，可以光明正大地寫上這些輔助性療效。

蘇氏藥業作為美國最大的中藥進口商，目前進口400多種中藥，大約有一半以上進口自中國大陸，此外還從香港、日本以及東南亞等地區進口，這其中就包括很多人耳熟能詳的保濟丸、正骨水、龍角散、雲南白藥、金嗓子喉寶等。這些中成藥銷往全美多個城市和地區，非常受歡迎。

為了保證其進口的中藥製品重金屬含量和農藥殘留達到美國標準，蘇錫華親自到中國的各中藥材原產區監督，先檢驗剛採摘的中藥材是否超標，如果超標就不再進口，另外還將中藥加工前的粉末再檢查一次，最後將成藥送到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的實驗室檢查，只有通過檢查的藥材才同意進口到美國。

蘇錫華表示，公司一直奉行守法經營的原則，這麼多年來從沒有被消費者告過。400多種中草藥，每一種都要向FDA申請許可，蘇氏藥業在重要合法化方面為社區貢獻良多。現在蘇氏藥業和中國的雲南白藥集團合作，生產有機「三七」等中藥材，讓中藥材更加健康。

2007年，生意越做越大的蘇錫華在洛杉磯市華埠附近買地，建了兩層樓辦公室和附設倉庫。他並沒有忘記為社區服務，當年大量越南華裔移民南加、在華埠成立越南華裔聯誼會、在華埠辦學校並開設觀音廟，他是財務副主管。

九一一事件發生後，他原本主辦了郭富城的洛城音樂會，當時為了鼓勵民眾給傷亡的消防員家屬捐款，他買下20萬的演唱會門票，宣佈民眾如果捐500元給消防員，即可獲得兩張門票。雖然他虧了錢，但這一舉動鼓勵了民眾，消防員也獲得資助，可謂是皆大歡喜。

對於未來的展望，蘇錫華表示要進一步打開主流市場，現在主流人士用中藥的消費者也越來越多，比如龍角散、正骨水等都很受歡迎。查詢更多信息，歡迎致電美國蘇氏藥業，免費專線：888-221-3496，也可上網：www.solsticemed.com。