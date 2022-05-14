我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

蘇氏藥業中藥創業43年 堅持3把關

工商記者高傑文／紐約訊
蘇錫華夫婦。
蘇錫華夫婦。

很多人都有去華人超市或藥房購買中藥的經驗，洛杉磯市的美國蘇氏藥業公司是這些藥品的最大進口商。蘇氏藥業董事長蘇錫華表示，今年是蘇氏藥業創建的第43年；這43年來，蘇氏藥業經歷風風雨雨，為中藥在美國的合法化和推廣做出了貢獻，同時蘇氏也對社區做出奉獻，多次為社區捐款。

蘇錫華是越南華僑，當年越戰結束，大量越南移民來到美國，中藥市場需求很大，但那時候只能靠走私，因為美國認為不少中藥的重金屬超標，尤其是汞超標，禁止公開售賣。1979年，蘇錫華26歲時創立了蘇氏藥業公司，為了讓中藥光明正大地進入美國市場，他曾經不斷地和洛杉磯市、洛縣乃至加州的官員溝通，洛杉磯市甚至為此請來了當時的加州州長，和他共同探討中藥重金屬超標的問題。

蘇錫華說，他對美國官員表示，重金屬超標可以修改配方，讓中藥達標，但不能完全將中藥拒之門外。中藥是中華傳統文化的一部分，美國作為一個鼓勵和歡迎多元化的國家，不能打壓和禁止中藥。於是，加州有關單位將此提議提交給聯邦有關單位，最終聯邦批准中藥可以作為草藥膳食補充劑（herbal supplements）在市場上銷售。

蘇錫華表示，此前絕大多數中藥都只能是食品類膳食補充劑（food supplements），不能宣稱有任何輔助性療效。以中藥材當歸為例，此前作為食品類膳食補充劑，是不能宣稱有「調經補血」功能的，但修改為草藥膳食補充劑之後，可以光明正大地寫上這些輔助性療效。

蘇氏藥業作為美國最大的中藥進口商，目前進口400多種中藥，大約有一半以上進口自中國大陸，此外還從香港、日本以及東南亞等地區進口，這其中就包括很多人耳熟能詳的保濟丸、正骨水、龍角散、雲南白藥、金嗓子喉寶等。這些中成藥銷往全美多個城市和地區，非常受歡迎。

為了保證其進口的中藥製品重金屬含量和農藥殘留達到美國標準，蘇錫華親自到中國的各中藥材原產區監督，先檢驗剛採摘的中藥材是否超標，如果超標就不再進口，另外還將中藥加工前的粉末再檢查一次，最後將成藥送到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的實驗室檢查，只有通過檢查的藥材才同意進口到美國。

蘇錫華表示，公司一直奉行守法經營的原則，這麼多年來從沒有被消費者告過。400多種中草藥，每一種都要向FDA申請許可，蘇氏藥業在重要合法化方面為社區貢獻良多。現在蘇氏藥業和中國的雲南白藥集團合作，生產有機「三七」等中藥材，讓中藥材更加健康。

2007年，生意越做越大的蘇錫華在洛杉磯市華埠附近買地，建了兩層樓辦公室和附設倉庫。他並沒有忘記為社區服務，當年大量越南華裔移民南加、在華埠成立越南華裔聯誼會、在華埠辦學校並開設觀音廟，他是財務副主管。

九一一事件發生後，他原本主辦了郭富城的洛城音樂會，當時為了鼓勵民眾給傷亡的消防員家屬捐款，他買下20萬的演唱會門票，宣佈民眾如果捐500元給消防員，即可獲得兩張門票。雖然他虧了錢，但這一舉動鼓勵了民眾，消防員也獲得資助，可謂是皆大歡喜。

對於未來的展望，蘇錫華表示要進一步打開主流市場，現在主流人士用中藥的消費者也越來越多，比如龍角散、正骨水等都很受歡迎。查詢更多信息，歡迎致電美國蘇氏藥業，免費專線：888-221-3496，也可上網：www.solsticemed.com。

陳李濟附子理中丸
陳李濟附子理中丸
蘇氏藥業在洛杉磯的辦公大樓。
蘇氏藥業在洛杉磯的辦公大樓。
田七藥酒
田七藥酒
萬應止痛膏
萬應止痛膏
板藍根顆粒
板藍根顆粒

越南 洛杉磯 加州

上一則

亞太裔傳統月大遊行 明首度舉行

下一則

感恩護理提供各種專業家庭護理服務

延伸閱讀

對烏分享軍事情報、避與俄擦槍走火 美如何拿捏分寸？

對烏分享軍事情報、避與俄擦槍走火 美如何拿捏分寸？
紐時：美促台買不對稱禦陸武器 添購武裝無人機、水雷

紐時：美促台買不對稱禦陸武器 添購武裝無人機、水雷
因疫情低迷已久 華埠餐飲業母親節生意火

因疫情低迷已久 華埠餐飲業母親節生意火
國泰萬通金控 榮列美國十大上市銀行之一

國泰萬通金控 榮列美國十大上市銀行之一
台兒童打疫苗家長怕 中藥「台灣清冠一號」成家庭搶手藥

台兒童打疫苗家長怕 中藥「台灣清冠一號」成家庭搶手藥

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊