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KPOT 韓式烤肉結合中式火鍋店自助吃到飽 強勢來襲誠招加盟

工商記者黃元苓／紐約訊
凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。
凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。

韓式烤肉结合中式火鍋店——KPOT KOREAN BBQ & HOT POT為新時代的大型聯鎖加盟店，供應吃到飽自助餐(All You Can Eat)，大人小孩都可以在輕鬆歡快的氛圍中找到新穎的品食樂趣與體驗。目前該聯鎖店正向全美拓展版圖，強勢來襲、誠招加盟。

全美總部設在法拉盛的KPOT，是由專業團隊在國際間打造的知名品牌，強大售後創建「食上」之風，擁有獨家好味道。加盟店家將獲全程扶持並提供免費培訓，可望以低成本創造高利潤。

最早由四位志同道合的華人股東構思創建的KPOT，2018年率先在新澤西州開設第一家，之後強攻擴散至美國東北、南部、中西部、西南部等，現今已有60多家加盟店，聲勢如虹、陣容日益強大。

該聯鎖店已成功開啟華人餐館新模式——韓式烤肉結合中式火鍋店，並附設吧檯，客人在大啖美食之餘，還能開懷暢飲，無論大宴小酌均相宜，是親朋好友或三五知己聚會及宴請賓客的好去處。

凡是來到KPOT的客人，在踏進玄關那一刻，已被摩登時尚的氣派格調打動。入得大堂，但見環境開敞明亮、座椅舒適，四壁及天花板垂掛下來的霓虹燈飾閃爍耀眼、既真實又魔幻，大大為品食的情趣加分。

一旦客人入座，即可自行到自助餐臺兩端取用韓式開胃小菜，清爽宜人、口感取勝，包括有海帶、泡菜、花生、土豆泥、醬蘿蔔和醃黃瓜等。接下來火鍋也正式登場，一人一鍋、乾淨衛生，這點在疫情期間尤其重要。客人可根據自己的喜好點選七項湯底，像是KPOT、原湯、雞湯、豬骨等。供燒烤的肉食擺滿一桌：肥牛羊、秘製牛肉和羊肩肉，還有牛肉丸與龍蝦丸等，一時間令人眼花撩亂，突然有了選擇困難症。同時上桌的還有海鮮類的蟹肉、魷魚、有頭大蝦與蜆等，肥美豐腴，讓人垂涎欲滴。伴隨佐餐的還有蔬菜類，新鮮爽口、嬌嫩欲滴，計有菠菜、西洋菜、高麗菜、菌類、豆腐、黑木耳、海帶結與玉米等，消油解膩，是為肉食絕配。

在大堂的另一端長桌置放有兩大排中式火鍋和韓式燒烤醬料，任選任配，必能為各式菜品增添無盡風味。與此同時，各色時令生果和中式湯品甜點也一應俱全，無限量供應。

有意加盟KPOT，請電：929-599-8689洽張小姐。KPOT總部：131-11 Fowler Ave, Unit 1D, Flushing, NY 11355，網站：www.thekpot.com，電郵：[email protected]

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KPOT Korean BBQ & Hot Pot滿桌美食豐盈飽足，予客滿滿的幸福感。
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供應吃到飽自助餐的KPOT Korean BBQ & Hot Pot，附帶全面吧檯服務，增加品食的樂趣與體驗。

華人 新澤西州 法拉盛

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