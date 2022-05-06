象印Zojirushi最新「壓力感應加熱電飯煲」已正式登陸美國

象印Zojirushi最新「壓力感應加熱電飯煲 （Pressure Induction Heating Rice Cooker & Warmer）NP-NWC10/18」已正式登陸美國，其多達49種煮飯的菜單設定，一定能讓廚房大神們十八般煮藝都能派上用場，將日常煮飯提昇到藝術的境界。

首先看外觀，這款象印新電飯煲的外表採用最具時尚感，光滑如絲的黑色，有別於以往的傳統扁平橢圓形外觀。儀表面是採平面設計，新穎造型充滿立體感、質感及觸感，充分體現象印的工匠精神。其剛柔並濟，俊朗現代的線條，正好與目前建築裝飾流行的工業設計風相呼應。使電飯煲從以往不起眼的廚房小媳婦，一躍成為融入現代家居裝飾的一件廚房神器。

現在來看功能，這款新電飯煲的功能比以往產品有許多新的突破:

1. 三段式加壓蒸煮Pressurized cooking and steaming

該電飯煲採用三段蒸煮壓力技術，最高溫度高達221 F，更高的溫度可以提高米飯中澱粉的糊化，讓米飯吸水力增加，米粒翻滾，激發米飯的香氣，從而增加米飯的香Q感。

2. 卓越IH電磁加熱科技，受熱更均勻。

傳統電飯煲是底部單面加熱，往往會有受熱不勻或燒糊的情形。IH技術是Induction Heating，加熱方式採用電磁感應加熱方式產生熱量。具體是透過磁力線圈加熱方式，誘導內鍋自身發熱，可讓整體均勻受熱，達到大火力炊煮的效果，並在炊煮過程中進行微調，煮出更加鬆軟可口的米飯。

總結：壓力+IH電飯煲是時下最新的廚房高科技新主流，加了壓力的IH電飯煲更是結合了壓力調節功能，讓鍋內壓力上升，使熱傳導及加熱效率升級，產生優質對流：高熱 ＋ 高壓（高達19.1 psi）＝更香甜、富有粘性和豐滿的米飯。

這種將米飯做到極致的電飯煲，就像大家欣賞的日本 工匠精神，幾可達到宗教的境地。

3. 先進的人工智慧 模糊邏輯技術Advanced fuzzy logic technology with AI

電飯煲揉入了人工智慧設計。人工智慧會「學習」並調整炊煮週期，透過雙重內置溫度計，分別監控室溫和內鍋溫度，以蒐集每次炊煮和保溫的數據並加以運用。無論在冬天還是夏天，在不同的水溫和室溫下，都能做到一致的炊煮效果。

4. 豐富多樣的菜單選項

我的米飯My Rice 有多達49 種菜單設定，只要輸入米飯炊煮成果反饋，電飯煲將會對煮飯的流程進行細微改變，直到完全符合自己及家人的喜好。

White白米(中、軟、硬)｜Umami極致美味｜Sushi/Sweet壽司飯/糯米飯｜Brown糙米｜GABA Brown GABA活性糙米｜ Jasmine茉莉香米｜Porridge米粥｜Congee中式稀飯｜Steel Cut Oatmeal鋼切燕麥｜Rinse-Free免洗米｜Quick Rice快速烹煮。

5. 日本製造

對許多用戶來說，這是品質保證的代名詞。

6. 電飯煲採用2.2毫米厚，含有貴鉑微粒的內鍋防粘會使水質變鹼。鹼性水可以分解米粒表面的蛋白質，讓誰更容易滲透到米粒中。這樣加強米飯中的澱粉的糊化過程，釋放米飯的甘甜。

7. 其它特色

* 預約煮飯功能，可設兩檔時間 ，煮完飯自動進入保溫功能(12小時)，亦可選擇保溫長達24小時的延長保溫(睡眠保溫)功能 (Extended Keep Warm)。

* 保溫溫度提供3段選擇

* 有再加熱功能，約4-8分鐘

* 開始煮飯與完成煮飯皆有音樂提醒聲

* 隨附量杯、直立飯勺

* 方便的自潔功能減少異味

* 一目了然又易於使用的大型橘色液晶顯示控制台

* 易於清洗的可拆式內蓋

* 平坦的框架和內部大大減少凹槽的存在，易於清潔

* 集成蒸氣排氣罩便於清潔

現在就讓我們實地感受一下象印的這個全新電飯煲

開箱

電飯煲，使用說明書（包包中英文的多語種）、保修註冊單、量杯、直立飯勺。

1. 白米飯

用量杯量好米，洗好放入鍋中，照刻在內鍋壁上的水位表加了水，就開煮。60分鐘後米飯就做好了。根據建議，把飯翻一下鍋，釋放多餘的水蒸汽，飯就好了。

用後評論：米飯軟硬適中，粒粒分明，富光澤、彈性，有米飯的香味，而且鍋底沒完全有糊。由於我們想要米飯有硬一點的效果，馬上在My Rice 作了反饋，下一鍋的米飯就更能合符要求了。

2. 九穀米

聽說該象印電飯煲的壓力功能對於一些比較難煮的米食，如糙米、五穀米等，炊煮也非常好吃，我們就來個九穀米飯：大麥、小麥、楓葉米、紅豆、糙米、赤小麥、紫麥、黑米、紅米。

在設置上，我們是用煮糙米的設置。

結論：煮出來的九穀米飯富有粘性，香Q，能吃出各種米的質感，甚至可以不用餸菜就可直接吃！

3. 銀耳南北杏冰糖糖水

這款新的象印電飯鍋煮飯是令人折服，假如能有更多能耐就更完美了！

我們用這個象印電飯嚐試做了一鍋雪耳南北杏冰糖糖水，用的是Porridge米粥的設置。

結果：出鍋的銀耳居然是豐滿和富有彈性，南北杏保留了香脆，相當可口。