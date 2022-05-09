世界行浪漫之旅希臘全景9日遊 ，帶您揭開希臘神秘面紗。

希臘地處歐洲東南角、巴爾幹半島的南端，擁有悠久且豐富的歷史文化遺產，是世界著名的愛琴海文化的發祥地。在這裡我們可以感受到怡人的地中海氣候以及風景如畫的多個著名島嶼，跟隨「世界行旅遊」負責人張毓揚先生的講解，走進浪漫且神秘的希臘之旅。

此次行程最大的亮點是希臘的全景遊，可以去到6個島嶼，整個行程將讓遊客深入瞭解希臘歷史文化和迷人風景。第一天飛機抵達希臘首都雅典，有專業導遊接機。接下來8天，將帶您遊覽愛情海璀璨明珠聖托裡尼島：聖托裡尼島特別安排兩晚住宿，在這裡導遊會帶您看到全世界最美日落Oia小鎮，帶您體驗泡溫泉等浪漫休閒的活動。行程還將去到電視劇「太陽的後裔」取景地扎金索斯島、深化與寶藏的追隨地邁錫尼、荷蘭史詩輝煌記錄伯羅尼撒半島、阿波羅神廟遺址愛依娜島、沒有機動車的天堂伊茲拉島、藍與白的交替波羅斯島。旅遊團費中包含了聖托里尼島的往返機票，讓遊客有更多的時間欣賞迷人風景。

世界行負責人張毓揚先生表示，為讓遊客體驗到更舒適的旅遊，即使參團人數只有十幾個人，也會選用30至48座的旅遊巴士。為讓遊客更加深入瞭解希臘歷史的講解，整個旅遊行 程會安排專業歐洲當地持證導遊全程陪同，部分景點還額外增加當地官方導遊進行講解，並且特意安排專業導遊上島帶領大家徒步遊。此次旅遊行程非常休閒舒適，價格僅需$1488起。

希臘最佳旅遊季節是每年的4月至9月。自2022年5月1日起，前往希臘的遊客無須再提供核酸接種證明。希臘的時間比美東時間早7小時。如果您需要諮詢更多信息，可以撥打熱線電話：646-329-2925。