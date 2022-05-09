外百老匯舞台劇——金盾工程亞裔主演 藝術歡樂劇情

由多數亞裔主演的外百老匯舞台劇「金盾工程」，現正上映中。

外百老匯 舞台劇「金盾工程」由多個亞裔演員 出演，現正在曼哈頓展出。「金盾工程」由亞裔導演、演員和人才耗費多時呈現，希望在後疫情 時代，透過藝術帶給觀眾歡樂，讓人看到亞裔社區在外百老匯也有精采的表現。該劇現正上映中，歡迎對百老匯劇有興趣的僑胞們購票觀賞。

「金盾工程」是由澳洲、泰國裔青年編劇王婉婷撰寫的嶄新話劇，探索忠誠、陰謀以及翻譯藝術所包含的意義。劇中描述一位雄心勃勃的美籍華裔律師，提出訴訟追討跨國資訊科技公司與中國政府，聘用了自己的妹妹擔任翻譯。為了贏得這場官司，姊妹倆需要撇開過去的隔閡，互相妥協、溝通；故事穿越時空，橫跨中美兩國，刻畫出當今商業道德與國際角力的多重矛盾。

該劇共有八名演員，其中有五名是亞裔，與其他百老匯、外百老匯劇相比，亞裔占多數，且每個角色都有各自不同的藝術發揮性。近幾年亞裔在主流舞台上機會增加，在參與相關的演出中被給予了更多的機會與肯定。

參與戲劇演出的華裔演員表示，在過去幾年，不論是亞裔社區或是整個大環境，所有人都經歷很多、很辛苦，而亞裔社區在前政府的鼓動下經歷種族歧視，疫情後又面臨仇亞攻擊，好不容易進入後疫情時代，希望該劇能夠在文化背景和情感面與觀眾建立連結與認同，透過藝術療癒人心。

由曼哈頓戲劇俱樂部帶來的「金盾工程」，即日起演出至6月12日(周日)，有興趣的民眾可上：https://www.nycitycenter.org/購票及瞭解詳情。