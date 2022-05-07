四十年台灣名廠櫻花牌抽油煙機 慶母親節 享大優惠

櫻花牌抽油煙機熱銷型號，抽力強勁。

美東櫻花牌抽油煙機由宏安貿易公司獨家代理，該代理商已服務美東社區二十八年，經過多年來的努力耕耘，深獲消費者的認同，在除油煙方面已成為強勢領導品牌。櫻花牌抽油煙機有多種機型可供選擇，包括傳統經濟實用的R系列；配合北美市場四個爐頭設計的U系列，獨創強力雙馬達反向旋轉，減少阻力與噪音，自動熱線除油、專利油網設計、過濾油煙免清洗；有時尚 精緻的M3000歐式系列；還有最新B53機型，時尚觸控面板配合DC雙渦輪變頻馬達，吸力大幅提升 35%，最高1150CFM、五段變速，Baffle設計，隔離油烟油漬、好清洗、節能省電、吸力更强、噪音更小，將油煙一掃而盡。

2022年母親節 五月期間，R-3311機型大優惠；該機型內置強大的800立方英呎/分鐘的雙電機，擁有強大的吸力。無縫設計讓R-3311成為一款適合任何廚房的時尚型號，具備LED照明的直觀LCD顯示屏，用戶可輕鬆設置各種功能及風速。800立方英呎/分鐘的強大吸力，用於去除煙霧、蒸汽、異味和細菌。該抽油煙機還具有不鏽鋼Baffle濾油網，拆除簡易、利於清洗；外形是不鏽鋼的流線型設計，搭配現代化的廚房則更顯利落。該機型配備有觸控式開關，三段式的風速搭配LED顯示界面，還有5分鐘延遲關機功能，有利於徹底清除殘留油煙。高亮度的LED照明，可以節能省電，延長機器壽命。所有零件均在臺灣櫻花製造，品質控制優良。

櫻花公司秉持誠信服務於美東油煙機市場32年，廣受客戶好評。該公司還有更多款不同形式的產品提供給客戶不同的需求，選擇櫻花牌抽排油煙機是信用的保證。

台灣名廠櫻花牌抽油煙機，擁有四十多年優良口碑，一貫秉持「創新、質優、服務至上」的經營宗旨，正視消費者的需求，致力為客戶創造各項不同服務，已經連續34年蟬聯消費者心目中理想品牌第一位。想瞭解更多產品詳情，請致電：718-7476888；櫻花代理公司美東總代理宏安貿易公司地址：7-16 149St. Whitestone, NY 11357；外州免費電話：800-666-1862；網址：www.sakura-usa.com。