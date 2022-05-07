施坦威鋼琴工廠直銷 年度最大折扣 100多檯鋼琴供選購 僅限三天

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響譽世界的高品質、世代傳承Steinway施坦威鋼琴是97%獨奏藝術家的首選，也是世界上2000多個著名音樂廳和頂級藝術機構的寵兒，更是好萊塢電影的標配。對於普通家庭來說，施坦威也常被視為重要的一員，因為高品質的鋼琴可以世代傳承。施坦威鋼琴美國唯一製造工廠，將於5月13日至15日（週五至週日）舉辦年度最大優惠的工廠直銷，提供100多檯鋼琴選擇，僅限三天，看琴需提前預約。

擁有一檯高品質的鋼琴，是每一位鋼琴家及音樂愛好者在他們音樂夢想起步時充分發揮音樂天分和才華的重要保證，也更易形成屬於演奏者本人的獨特風格。正如施坦威藝術家比利·喬爾所言：「我一直非常欣賞施坦威鋼琴完美的音質、純淨的音色、穩定的音準、靈敏的觸感以及卓越的工藝。」

成立於1853年的施坦威總部位於美國紐約州 阿斯托利亞，由德國移民Henry Engelhard Steinway創立，是全球頂級品質鋼琴及其他樂器、配件的製造商。施坦威從成立之初就專注於生產三角鋼琴和立式原聲鋼琴，現在全球共有33個直營陳列室和約180家經銷商。

為了達到這樣的工藝水準，每架施坦威三角鋼琴出廠前都會經過琴師的精雕細琢；每一個表面，無論是漆面還是鑲飾面、木材還是鑄鐵板，都完美無暇。而它彎曲有致的外形更是無與倫比，甚至首席調音師的最後一道檢查也幾近偏執，但唯有不斷努力，施坦威才能不負眾望。

施坦威一連3天的年度最大折扣的工廠直銷，超值優惠觸手可及。無論預算 高低都可有所選擇，除了頂級的施坦威鋼琴之外，施坦威也設計Boston鋼琴和Essex鋼琴，是兩款性價比特別高的鋼琴，供預算較低的朋友選擇；這兩款鋼琴在品質上遠遠優於同等價格範圍內的其他任何鋼琴。

施坦威有鋼琴升級項目，顧客可以將Essex鋼琴和Boston鋼琴升級到全新施坦威鋼琴。對於目前已有鋼琴的人，施坦威在一年一度的工廠直銷時也接受舊琴換新琴，感興趣的朋友可以提前預約免費舊琴估價，在工廠直銷活動上用舊琴換購新施坦威鋼琴。

敬請抓緊時間預約參加5月13日至15日的年度最大施坦威鋼琴展銷會，包括全新施坦威鋼琴、施坦威設計的Boston及Essex鋼琴、全新三角鋼琴和立式鋼琴等，屆時還有施坦威認證的二手鋼琴，都將以罕見的超值價格出售。看琴需提前預約，信用符合資格的顧客可獲得貸款 優惠。

施坦威鋼琴廠(Steinway & Sons Factory)地址：1 Steinway Place(19th Avenue & 38th Street), Astoria, NY 11105，請掃瞄工廠直銷二維碼預約登記，或撥打中文預約電話：877-783-4692（留言後鋼琴顧問將於48小時內致電回覆）。