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華僑醫美健康中心感恩行動 母親節 IPL 光子嫩膚半價

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫美健康中心斥重資購入最新IPL光子嫩膚儀器，美國生產FDA認証，安全無虞。
華僑醫美健康中心斥重資購入最新IPL光子嫩膚儀器，美國生產FDA認証，安全無虞。

華僑醫美健康中心為慶祝母親節，推出光子嫩膚半價活動（原價$300，現價$150），希望維持肌膚良好狀態。有色斑、痘印、早期/中期/晚期肌膚老化問題的人群，歡迎體驗IPL光子嫩膚。

光子嫩膚的大名，熟悉美容保養的人士們一定耳熟能詳。作為許多醫美中心大力宣傳的美容項目，光子嫩膚到底有怎樣的美容功效呢？這種類型的激光美容是不是適合所有人呢？在決定做光子嫩膚後，有哪些事情是一定要注意的呢？華僑醫美健康中心提供有關光子嫩膚的知識，作為有興趣的人士參考。

站在客觀的角度上來看，光子嫩膚是一種傷害小、改善肌膚狀態效果比較理想的護膚手段。激光美容中應用範圍最廣的IPL（業內人稱為「強脈衝光」），也就是俗稱的「光子嫩膚」。這個名字起得特別形象，簡單地說，就是通過特定的光波來消除色斑和毛細血管擴張，改善肌膚的質地；以專業的角度來說，就是利用儀器發出特定寬光譜的強脈衝光，穿透表皮，在不破壞正常皮膚的前提下使血管凝固、色素分解，從而達到治療毛細血管擴張和色斑的作用。

光子嫩膚的治療機理，就是基於問題皮膚中所含的各種色素，或者毛細血管含量明顯多於正常皮膚的特點所進行的。強脈衝光還能奇妙地使肌膚深部的膠原纖維和彈力纖維重新排列組合，恢復彈性的同時還可以使血管彈性增強、循環改善，從而改善肌膚的皺紋、毛孔粗大等現象。

華僑醫美健康中心地址：37-20 Prince St., 4FL Flushing, NY 11354，預約電話：718-775-8618、718-790-8678。

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