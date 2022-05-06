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美東紐約三江慈善公所 熱烈歡迎中國駐紐約總領館副總領事吳曉明

工商記者黃元苓／紐約訊
美東紐約三江慈善公所代主席包榮剛(右四)日前熱烈歡迎中領館副總領事吳曉明(中)等一行到訪。
美東紐約三江慈善公所代主席包榮剛(右四)日前熱烈歡迎中領館副總領事吳曉明(中)等一行到訪。

美東紐約三江慈善公所，日前熱烈歡迎中國駐紐約總領館副總領事吳曉明等一行首次到訪。吳副總領事肯定該公所促進中美友好交流、團結僑團以及務實的作風，並應允在辦理護照、簽證與回國手續上，給予僑胞大力協助與支援。

中領館此行其他官員尚有主任董海榮/陳軍超、領事劉兵/劉愛明以及顏鵬等。到公所現場迎接的成員以代主席包榮剛為首，其他則有理事長林榮華、副理事長陳琴蓮、理事許明霞、元老團副團長樂志慶、元老陳志飛/傅先清與吳愷等，另有到場嘉賓美國上海聯誼會會長應霞芬等。

包榮剛代主席首先歡迎因疫情而延遲到訪的中領館代表團，並向他們介紹該公所成立於1929年，有近百年歷史，及至1956年購入現今所在的華埠大樓，靠出租單位維持公所經費。該公所成員雖多已在僑居地落地生根、各有所成，但仍背靠強大祖國、心繫神州大地。這兩年多以來的防疫抗病工作，公所捐出大批口罩給中國留學生，並且守護照顧這些民族新生代，盡僑胞的一份心力。

如欲加入會員及瞭解公所活動，請聯絡美東紐約三江慈善公所，地址：華埠地威臣街(Division St.)25號二樓，電話：212-966-2369。

華埠 中領館 中國留學生

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