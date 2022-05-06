我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

紐約皮草母親節送大禮 半價折扣後全場買一送一

工商記者鍾淑美／紐約訊
皮草是富貴的象徵，也是送給偉大的媽媽和您心愛的女人最好的母親節禮物。
皮草是富貴的象徵，也是送給偉大的媽媽和您心愛的女人最好的母親節禮物。

紐約皮草皮衣專賣店為迎接疫情解封後的第一個母親節，推出前所未有的優惠活動：半價折扣後，全場買一送一。現場還設有母親節禮品專櫃，馬卡龍色貂皮小背心原價$98，現在僅$38；還有義大利綿羊皮男女皮馬甲、皮褲、皮裙、皮拖鞋、男女帽、錢包、皮帶、皮手套等，每件$5起。

20多年來專門為東方人設計皮草時裝的紐約皮草專賣店，新款皮草時裝樣衣非常適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

該公司選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，做工和品質均為上乘。近年來冬天變暖，人們喜歡比較輕巧的皮衣，紐約皮草專賣店應客戶需求，採用特別處理過的皮草材料，使皮草時裝變得輕盈且防雨，非常實用。

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時；洽詢專線：917-792-1188。

皮草是富貴的象徵，也是送給偉大的媽媽和您心愛的女人最好的母親節禮物。
皮草是富貴的象徵，也是送給偉大的媽媽和您心愛的女人最好的母親節禮物。

義大利 母親節 法拉盛

上一則

紐約警察在康尼島被刺傷 嫌犯中槍

下一則

美東紐約三江慈善公所 熱烈歡迎中國駐紐約總領館副總領事吳曉明

延伸閱讀

紐約華埠雙語路標日漸減少 市議員將提案保留並增加

紐約華埠雙語路標日漸減少 市議員將提案保留並增加
MLB／史上首見…紐約、洛杉磯4隊 稱霸分區龍頭

MLB／史上首見…紐約、洛杉磯4隊 稱霸分區龍頭
護墮胎權 民主黨人擬修州憲法

護墮胎權 民主黨人擬修州憲法
場邊人語／勇士踢館 紐約封關

場邊人語／勇士踢館 紐約封關
SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯

SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點