紐約皮草母親節送大禮 半價折扣後全場買一送一

皮草是富貴的象徵，也是送給偉大的媽媽和您心愛的女人最好的母親節禮物。

紐約皮草皮衣專賣店為迎接疫情解封後的第一個母親節 ，推出前所未有的優惠活動：半價折扣後，全場買一送一。現場還設有母親節禮品專櫃，馬卡龍色貂皮小背心原價$98，現在僅$38；還有義大利 綿羊皮男女皮馬甲、皮褲、皮裙、皮拖鞋、男女帽、錢包、皮帶、皮手套等，每件$5起。

20多年來專門為東方人設計皮草時裝的紐約皮草專賣店，新款皮草時裝樣衣非常適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

該公司選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，做工和品質均為上乘。近年來冬天變暖，人們喜歡比較輕巧的皮衣，紐約皮草專賣店應客戶需求，採用特別處理過的皮草材料，使皮草時裝變得輕盈且防雨，非常實用。

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛 緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時；洽詢專線：917-792-1188。