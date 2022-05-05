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麥當勞與數碼漫畫平台WEBTOON攜手合作 慶祝亞太裔傳統月

工商記者衛伯承／紐約訊
為慶祝亞太裔傳統月，美國麥當勞與數碼漫畫平台WEBTOON攜手合作，推出全新「從傳統出發」系列，彰顯亞太裔社區的文化尊榮和獨特體驗。
為慶祝亞太裔傳統月，美國麥當勞與數碼漫畫平台WEBTOON攜手合作，推出全新「從傳統出發」系列，彰顯亞太裔社區的文化尊榮和獨特體驗。

美國麥當勞與全球最大規模的數碼漫畫平台WEBTOON攜手合作，通過每週一次、名為「從傳統出發」（Drawing on Heritage）的系列漫畫，讓亞洲與太平洋裔美國人（APA）的聲音更為遼闊響亮。四位廣受歡迎的APA WEBTOON藝術家將在數碼漫畫世界裡通過創意十足的故事，將他們劇力萬鈞又親切動人的體驗活生生展現，以歡慶並肯定APA社區的多元化和亞太裔傳統月。

在WEBTOON上名為uru-chan的藝術家Chelsey Han表示：「能夠與像麥當勞這樣的品牌合作，我衷心感激，因為麥當勞在許多文化中扮演著重要的角色。身為華裔美國人，在中西兩種文化中尋找定位並不容易，但是我深深以自己的原生文化為榮，因為它成就了今天的我。在敘述我自己的亞裔美國人體驗時，尤其在像WEBTOON這樣高點擊率的平台上，知道觀眾對我的故事感同身受，對我有無比深遠的意義。」

在整個「從傳統出發」系列中，uru-chan聯同藝術家instantmiso、Kris Nguyen和Quimchee，通過視覺分享個人自身與文化認同連接的故事：例如想盡辦法與海外的家人保持聯繫、同學們對傳統亞洲式午餐做出的反應、麥當勞在他們的成長過程中扮演的角色等。

WEBTOON副總裁David Lee表示：「亞太裔傳統月讓WEBTOON有機會提升我們許多APA藝術家和他們的傳統故事，以及我們如何因此集聚而成為廣闊的社區。麥當勞是一個許多文化共享的品牌，也順其自然經常在WEBTOON和日本漫畫系列中的故事出現。我們非常榮幸與麥當勞合作，展現這些充滿創意、樂趣和毅力的故事，相信他們將激勵全世界觀眾。」

請於五月份每個星期天(東岸時間下午4點)，在WEBTOON平台收看這些藝術家生涯旅程中最關鍵的片段：

* 正在播出：instantmiso(Eaternal Nocturnal和Siren's Lament creator)，從她的祖母開始談起，敘述她偏愛的食物如何連結她的菲律賓族裔背景。

* 5月8日(周日)：華裔美國人uru-chan(unOrdinary creator)講述在兩種文化之間成長的難處，相信許多APA青少年都能感同身受。

* 5月15日(周日)：Kris Nguyen(Cape of Spirits creator)使用類同原創系列的角色，述說關於友情、鐵粉和成長的故事。

* 5月22日(周日)：Quimchee(I Love Yoo creator)將帶領您走上環遊世界的旅途，深入探討來自移民家庭的犧牲。

麥當勞多元文化策略總監Veronica Thompson稱：「我們非常榮幸與WEBTOON合作，擔任擴音器的角色，教育民眾APA的體驗。不僅在今年的亞太裔傳統月裡，我們每天都因為通過這樣和其他更多的合作關係，來肯定和表揚這個社區和他們的熱情並引以為榮。」

在2021年，麥當勞與廣受歡迎的APA遊戲組合OfflineTV攜手，首度嘗試走進元宇宙，為全球無法親自參加洛杉磯pop-up的粉絲共同創作了專屬的metaverse pop-up experience(元宇宙pop-up體驗)，並在今年稍早與時尚先驅Humberto Leon合作，大喇喇殺進元宇宙，為農曆春節創設virtual zodiac art collection(虛擬十二生肖藝術組合)。麥當勞通過這些充滿創意的做法，進一步藉由科技，滿足並充實所服務的APA社區。

在亞太傳統月結束之前，麥當勞將訂於5月27至29日，在舊金山的626夜市，以敘事形態藝術創作為主題，紀念具有重要歷史價值的亞太裔人物，進一步表揚並肯定亞太裔社區的貢獻與影響力。請在5月31日前，於推特、Instagram、TikTok和臉書上使用#DrawingOnHeritage，將您的「主要角色能量」和您的APA傳統故事與麥當勞分享。

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