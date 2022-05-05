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紐約花卉中心推薦母親節熱銷花卉 玫瑰和百合大受歡迎

工商記者鍾淑美／紐約訊

一年一度的母親節即將到來，紐約花卉中心表示，康乃馨一直以來都是母親節熱銷品，但母親節期間最受客戶歡迎的是紅玫瑰和百合花。母親節是個偉大的節日，希望可以在母親節期間給母親們留下一個美好的回憶。此外，每逢佳節倍思親，在五月母親節的氛圍下，給親人、朋友以及那些曾經幫助過自己的人、有助自己成長的人，送上由衷的感謝和美好祝福。

該中心30多年經驗的花藝師教授，透過一束鮮花將心中的祝福化為有形，體驗濃濃的節日氛圍。她特別推薦「百合」和「康乃馨＋玫瑰」。

送康乃馨配上玫瑰花，則代表著「愛與關懷」缺一不可。康乃馨比較清淡和溫馨，一直以來適於形容親情之愛，所以兒女多獻康乃馨給自己的雙親。而在古希臘神話中的玫瑰花語，玫瑰集愛與美於一身，既是美神的化身，又溶進了愛神的血液。在世界範圍內，玫瑰是用來表達愛情的通用語言，每到情人節玫瑰更是身價倍增，是戀人、情侶的最愛。所以，康乃馨配上玫瑰花是豐富情感的表示。

百合有著清新脫俗的特質，宛如婀娜多姿的俏麗仙女一般不食人間煙火，又像蓮花一樣濯清漣而不妖。百合的花語是順利、心想事成、友情、祝福、高貴、百年好合。在節日時送出一束百合，有祈願對方萬事順遂、生活美滿的含義，可以說是非常適合送給朋友的花了。

紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉外，還聘有30年經驗的婚禮、會場和派對花藝設計師。負責人Johnny將熱情提供專業的生意經，幫助商家生意更上一層樓，指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia Parkway），設有停車場。電話：718-886-1190，營業時間：周一至周六7am-5pm，周日休息。

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