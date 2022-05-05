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紐約人壽緬街分行經理夏紅 招募業務菁英

工商記者廖學錕／紐約訊
紐約人壽2021年招聘傳奇、緬街分行經理——夏紅(Hong Miller)。
紐約人壽2021年招聘傳奇、緬街分行經理——夏紅(Hong Miller)。

紐約人壽緬街分行經理夏紅(Hong Miller)，日前於法拉盛喜來登酒店舉辦就業感恩餐會，邀請社區重要人士及紐約人壽長島分公司高管出席，一同分享夏紅在紐約人壽七年的職涯成就。

在中國曾擔任小兒科醫師的夏紅，2015年加入紐約人壽業務團隊。2020年初升任經理時，正當新冠肺炎爆發，全民居家避疫，在所有商業幾近停擺之際，她利用公司的線上業務平台，透過視訊持續著團隊的運作並指導、監督團隊業務的進行。夏紅及其團隊勤奮不懈、逆勢操作的表現，為夏紅贏得2020年東北區最佳新人經理獎、2021年的紐約人壽最佳五十經理人獎、2021年的長島分公司最佳團隊經理獎及最佳招聘經理獎、華裔市場招聘第一名等，她成為了2021年紐約人壽的招聘傳奇。

晚會中，紐約人壽長島分公司總經理John Curry致詞表示：「2003年時，紐約人壽來到法拉盛開拓業務，發現法拉盛社區的華人勤奮工作，因而在此成立業務團隊。在此後的20年，業務團隊的規模從當初的一位經理及一位業務代表，擴張到現在的350位，這樣的團隊是全美最大的華裔金融服務團隊，單在去年疫情期間，長島分公司的華裔團隊就帶進超過1500個新客戶，業務能力之強令人高度讚賞。」John Curry特別表彰，華裔團隊中的夏紅，從業務代表時期起表現即為傑出，兩年前升任經理後，在第一年帶領團隊即獲得紐約人壽東北區最佳新人經理獎，成為紐約人壽最佳新人經理。夏紅從業以來的敬業及努力，體現了華人勤奮工作的精神。

夏紅在2020年成為經理，不但在該年即成為最佳新人經理，在次年更再接再厲成為最佳五十經理人、最佳團隊經理，更成紐約人壽2021年的招聘傳奇。她不僅成功為公司招入業務新血，同時也將這份在財富百強公司上班的工作機會介紹給周邊的人，尤其是在疫情期間許多失去工作、對未來職涯徬徨不已的人。夏紅與前來應徵的人分享她的成功經驗，一起籌劃在紐約人壽的職涯規劃，勾畫美好的未來。

根據統計，紐約人壽平均在每位新進業務代表身上花費超過25萬美元的培訓費用，設置了線上、線下業務培訓課程，供業務代表依自身需要進行學習。為了讓新進人員迅速進入業務狀態，華裔市場團隊提供中文培訓材料，供入門者輔助學習。分行裡也有培訓師，隨時與業務代表針對個案進行探討、修正及改進。

夏紅表示，一進入紐約人壽就愛上這家充滿職涯成功機會的企業。在紐約人壽，每個努力工作的人都有獲得成功職涯的機會，只要肯努力付出，必可在此獲得成功。夏紅團隊正在招募新血，歡迎各界有志之士致電夏紅，洽談如何藉由紐約人壽的平台籌劃出成功的職涯未來。

紐約人壽緬街分行經理夏紅，電話：609-969-8385，辦公室地址：39-02 Main Street, 2nd Floor, Flushing, NY 11354。

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