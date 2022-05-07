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最適合華人企業的商業電話來了 麒麟雲總機 您業務的好幫手

工商記者高傑文／紐約訊
安裝麒麟商業電話，即送100000麒麟電視觀眾廣告位。
安裝麒麟商業電話，即送100000麒麟電視觀眾廣告位。

服務華人社區20年的麒麟電視，於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美國和加拿大的商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案。麒麟商業電話，每條線費用$19.99/月，價格只有傳統商業電話的30%，而功能及方便性卻遠超傳統電話，更符合現代企業的需求。現在安裝更提供加值服務，把您的產品和服務推薦給麒麟電視100,000+的受眾。

麒麟雲總機是專為華人企業量身定制的電話系統，特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險、理財中介及各類培訓機構等。

部分典型應用：

●可保留原號碼、配置簡單，無需複雜佈線，只需將麒麟雲總機提供的轉接器連接上互聯網和電話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公等。

●可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓您的公司在客戶那顯得特別專業可靠。

●可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發送至指定電郵地址，讓您的客戶永不流失。

●集成亞馬遜、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

●根據您的業務需求來配置其他服務。

客戶案例：

●FreshGoGo優鮮購

FreshGoGo優鮮購(www.freshgogo.com)，是最近幾年崛起於紐約、專門為亞裔提供生鮮食材和地道亞洲美食的優選移動電商平臺，業務遍及美東和中部、南部20多個州，服務數十萬客戶，業務規模龐大。麒麟雲總機為FreshGoGo全面規劃並構建了企業通信系統，使公司運營、供貨商管理、客戶服務等諸方面都能實現無縫連接。麒麟雲總機提供的服務穩定高效，成本上也大幅降低，用戶的滿意度很高。FreshGogo總經理陳女士說：「我們的業務規模和複雜程度讓任何一家主流通信公司都望而卻步，但麒麟雲總機通過既有前瞻性又特別符合我們業務需要的方案，使FreshGoGo通訊成本降低了60%，效率大大提高、效果超出預期。麒麟雲總機團隊的高度專業精神和服務意識，也讓我們印象深刻。」

●醫生診所

紐約孔醫生、程醫生分別在曼哈頓、布魯克林、法拉盛開了3家診所，其中曼哈頓診所只有週一、週三提供服務，而布魯克林是週二、週四，法拉盛則是每週六。以前使用傳統電話服務，病人經常打去孔醫生不上班的診所，導致聯系不到人，病人最後轉去了別的醫生。自從使用麒麟雲總機以後，不管打電話給哪個號碼，電話都會轉接到有人接聽的診所，這對病人和診所來說都是雪中送炭，大家都說太方便了！

●律師事務所

舊金山陸律師有十多位合夥人，以往客戶諮詢法律服務時都只能直接打廣告上看到的辦公電話，下班後客戶就會因找不到人而轉去其他律所。陸律師花了不少廣告費，但用戶卻增加不多，為此他頗為苦惱。麒麟雲總機幫他仔細規劃了通訊系統，每一通電話進來，所有分機都會響鈴，所以總有人能接聽；下班時間，電話會依次轉接到指定人員手機上，客戶總能找到人。陸律師高興地說：「廣告費沒白花，我早一點使用麒麟雲總機就好了！」

以上只是麒麟雲總機部分典型應用，麒麟雲總機完全可以根據您的業務需求，提供所需的訂製服務。

疫情讓很多華人企業面臨空前挑戰，麒麟雲總機深信唯有通過科技提升運營品質，才能在疫後經濟復蘇中拔得頭籌。麒麟雲總機願祝華人企業一臂之力，請撥打電話：888-518-7018進行聯繫。麒麟雲總機一定會以最優惠的價格、最周到的服務讓您滿意，也歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機會提供專業培訓和豐厚的傭金分配方案，請電郵至：[email protected]進行聯繫。更多資訊，請查詢www.kylintv.com（麒麟電視及麒麟電話）以及www.kylinbiz.com（麒麟雲總機）。

掃描二維碼，瞭解更多麒麟雲總機相關資訊。
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麒麟為您量身訂製電話系統，讓您客戶永不流失。
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