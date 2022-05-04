我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

達世律師事務所為您爭取最大權益精辦意外傷害賠償和美國移民申請

工商記者陳麗欣／紐約訊

達世律師事務所位於紐約華人聚集區法拉盛，專業辦理意外傷害賠償和美國移民申請。該律師事務所的人身傷害律師擁有超過30年的專業經驗，處理的案件主要包括交通事故、車禍、跌倒事故、工傷、誤診誤醫和其他意外傷害賠賞等。豐富的實戰經驗令勝案無數，有此方面疑難或需要的僑胞可撥打免費熱線諮詢。

達世律師事務所表示，最近處理的一樁發生在法拉盛的案子，一華裔行人被小巴撞傷導致身體創傷，從開始立案到達成和解得到賠償，總共花費不到一年的時間。另一樁跌倒滑傷案子，該事務所律師為客戶贏得35萬美元的賠付。曾經發生在布魯克林的醫療事故涉及醫生誤診，在經過詳盡地調查取證和庭審後，該律師樓為客戶爭取到了多達4百萬的賠償。無論是雙方和解還是要等待漫長的庭審判決，其代理律師都會以負責嚴謹的工作態度以及豐富的實戰經驗，為客戶盡可能地爭取最大的利益。

另外，該事務所的移民律師在移民法領域深耕數年，可以處理各類複雜的移民案件。該事務所曾經代理的移民類申請包括：美國投資移民、技術移民、親屬移民、傑出人才移民、庇護申請、結婚綠卡申請；另外也辦理各類簽證申請(L、O、B1/B2、F1等)、回美證件、身份轉換、辦理豁免(如212、601和601A)以及聯邦催辦令等。

當然，如果你的案子被轉移到移民法庭或者進入到上訴程式中，需要專業移民律師的說明，也可聯繫該事務所。一般來說，處在驅逐程式中的移民案子往往更加複雜，需要有豐富經驗且負責任的律師代理。無論是對於移民案件的轉庭、出庭、關案、上訴或者翻案的程式，還是你可以提出的救濟，比如10年綠卡、暫緩遞解、庇護申請、自動離境、結婚調整身份等，都需要充分評估並認真準備材料。對此，該事務所積累了許多寶貴的實戰經驗，成功率極高，勝案無數。由於移民法是聯邦法，該事務所移民律師可受理全美各地移民類案件的申請和訴訟。

如果您需要諮詢，可以撥打免費熱線：646-464-5996，達世律師事務所(Dashi & Associates)地址：紐約法拉盛緬街3640號富林大廈307室。

移民 法拉盛 綠卡

上一則

布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區

下一則

陳誠錦等三人 獲華美協進社青雲獎

延伸閱讀

紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界

紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界
12日首屆中美企業家交流峰會 分享成功經驗

12日首屆中美企業家交流峰會 分享成功經驗
法拉盛Shoe Village名牌鞋城紐約市最大的獨立鞋店

法拉盛Shoe Village名牌鞋城紐約市最大的獨立鞋店
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅
黃敏儀邀市議會交通委員會主席 訪法拉盛商議交通議題

黃敏儀邀市議會交通委員會主席 訪法拉盛商議交通議題

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬