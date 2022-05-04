達世律師事務所為您爭取最大權益精辦意外傷害賠償和美國移民申請
達世律師事務所位於紐約華人聚集區法拉盛，專業辦理意外傷害賠償和美國移民申請。該律師事務所的人身傷害律師擁有超過30年的專業經驗，處理的案件主要包括交通事故、車禍、跌倒事故、工傷、誤診誤醫和其他意外傷害賠賞等。豐富的實戰經驗令勝案無數，有此方面疑難或需要的僑胞可撥打免費熱線諮詢。
達世律師事務所表示，最近處理的一樁發生在法拉盛的案子，一華裔行人被小巴撞傷導致身體創傷，從開始立案到達成和解得到賠償，總共花費不到一年的時間。另一樁跌倒滑傷案子，該事務所律師為客戶贏得35萬美元的賠付。曾經發生在布魯克林的醫療事故涉及醫生誤診，在經過詳盡地調查取證和庭審後，該律師樓為客戶爭取到了多達4百萬的賠償。無論是雙方和解還是要等待漫長的庭審判決，其代理律師都會以負責嚴謹的工作態度以及豐富的實戰經驗，為客戶盡可能地爭取最大的利益。
另外，該事務所的移民律師在移民法領域深耕數年，可以處理各類複雜的移民案件。該事務所曾經代理的移民類申請包括：美國投資移民、技術移民、親屬移民、傑出人才移民、庇護申請、結婚綠卡申請；另外也辦理各類簽證申請(L、O、B1/B2、F1等)、回美證件、身份轉換、辦理豁免(如212、601和601A)以及聯邦催辦令等。
當然，如果你的案子被轉移到移民法庭或者進入到上訴程式中，需要專業移民律師的說明，也可聯繫該事務所。一般來說，處在驅逐程式中的移民案子往往更加複雜，需要有豐富經驗且負責任的律師代理。無論是對於移民案件的轉庭、出庭、關案、上訴或者翻案的程式，還是你可以提出的救濟，比如10年綠卡、暫緩遞解、庇護申請、自動離境、結婚調整身份等，都需要充分評估並認真準備材料。對此，該事務所積累了許多寶貴的實戰經驗，成功率極高，勝案無數。由於移民法是聯邦法，該事務所移民律師可受理全美各地移民類案件的申請和訴訟。
如果您需要諮詢，可以撥打免費熱線：646-464-5996，達世律師事務所(Dashi & Associates)地址：紐約法拉盛緬街3640號富林大廈307室。
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