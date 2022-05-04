慈濟邀您共度三節合一5/8浴佛典禮暨蔬食燒烤園遊會

慈濟基金會紐約分會將於5月8日在法拉盛舉辦浴佛典禮暨蔬食燒烤義賣園遊會，誠摯歡迎社區大眾歡喜參與。

慈濟基金會紐約分會，將於5月8日在法拉盛 舉辦浴佛典禮暨蔬食燒烤義賣園遊會，慶祝佛誕日、母親節 與慈濟56周年；歷經疫情 封鎖、曠違兩年，首次與社區會眾重聚，共度「三節合一」的殊勝日子。

這次活動以慈濟紐約分會位於法拉盛的會所為據點，延伸到鄰近街區。早上浴佛大典將邀請每一位會眾禮佛、供花、祈福，典禮過後將展開蔬食燒烤義賣園遊會，並有英式下午茶、現場音樂表演及母親節節目，透過活動凝聚善念，感念佛恩、父母恩、眾生恩。

年幼的孩子跟隨父母或爺爺奶奶浴佛，在長輩言傳身教的德行中，幼小的心靈已開始親近佛菩薩、慈濟的人文精神和慈悲理念，也在耳濡目染中薪火相傳。

佛誕日是農曆4月8日，今年換算成國曆正巧是5月8日活動當天，因緣彌足珍貴，誠摯歡迎社區大眾歡喜參與。

活動日期：5月8日；地點：慈濟紐約分會會所13777 Northern Blvd., Flushing, NY 11357；電話：718-888-0866；浴佛大典時間：10:00AM-11:00AM；蔬食燒烤義賣園遊會時間：11:30AM-1:00PM。