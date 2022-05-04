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露·美妝精品母親節特惠活動

工商記者鍾淑美／紐約訊

法拉盛資生堂Shiseido特約門市，也是法拉盛唯一法國貴婦品牌Sisley特約商店——露·美妝精品，為回饋各位辛勞的母親，特別推出母親節特惠活動。

即日起至5月8日，各種精美護膚美妝大牌禮盒回馈活動，可享受最高25%Off的優惠。優惠期間來店消費，即可以參加露·美妝精品的抽獎活動，獎品豐富，最高可抽到價值$150美妝產品。抽獎券在手，希望不落空，特惠活動讓每一分錢都物超所值。

還在猶豫母親節要送媽媽或老婆什麼禮物嗎？露·美妝精品將有專人為您提供免費諮詢，讓您的心意能夠更精準地送到對方的心坎裡。日系王牌資生堂Shiseido、養仙女的SKII神仙水、崇尚自然之美的日本森林風草本保養品Noevir、法國頂級貴婦品牌希思黎Sisley……這些各類不同品牌的美妝精品，店內都有專人幫您解說，讓您找到最適合您的商品。

露·美妝精品希望能夠推廣正確的保養概念，而不是一味地追求大牌。每個人的膚質狀況都不盡相同，唯有樹立正確的觀念，才能對症下藥，找到解決皮膚問題的關鍵所在。

05/16將有資生堂公司高級美容顧問親臨現場指導，現場客戶可享受美容服務。露·美妝精品地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。

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