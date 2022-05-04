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紐約市雲頂世界Catskills賭場往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

工商記者衛伯承／紐約訊
距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場，可享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二十一點、大小、二十一點、大小及牌九等博彩遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。該賭場每日提供往返巴士，車票$15，凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。
距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場，可享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二十一點、大小、二十一點、大小及牌九等博彩遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。該賭場每日提供往返巴士，車票$15，凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，是距離紐約市最短車程的賭場，讓您享受超過150張賭桌，其中包括百家樂及牌九等博彩遊戲。在最新的紐約度假賭場玩所有您喜愛的老虎機，提供紐約賓客前往博彩消閒耍樂，每日自華埠法拉盛布碌崙提供往返發財巴士，車票$15，可獲賭場回贈$45老虎機券。

隸屬拉斯維加斯式博彩城的雲頂世界卡茨基爾大賭場，距離紐約市不到100哩、大約兩小時車程，提供鄰近其他賭場無法比擬的娛樂體驗。十萬平方英尺娛樂空間擁有一百五十張拉斯維加斯式賭桌，包括：百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。

雲頂世界卡茨基爾賭場擁有最新穎頂尖的娛樂設備以及自然純淨的山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部是五星級設備。

賭場入口右邊的酒吧巨型LED幕牆播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷其中；360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目，或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂，特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴VIP服務；其中牌九遊戲也佔賭場大約三分一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛地區接載客人往返賭場，請聯絡發財巴士代理訂票。八大道巴士：718-888-3113、718-437-7717(凱辛娜大道41-40號；布碌崙Bayparkway/86街、Bayparkway/66街、八大道/60街)；金禧巴士：917-518-1718、718-509-9525(華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號)；帝國巴士：718-663-9936、917-916-8139(布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82)；或瀏覽網頁：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

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