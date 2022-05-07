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PICO Genesis皮秒鐳射美容 安全有效祛除各類暗沉斑

工商記者衛伯承／紐約訊
陳敏麗醫生美容診所，提供最新PICO Genesis皮秒鐳射非手術美容療法，安全有效祛除黃褐斑、色素沉澱、雀斑、老年斑等，幫助您改善外觀、恢復光澤，現買五送一，歡迎致電諮詢預約。
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不同年齡的人，皮膚上有不同的色素沉澱病變，這是很常見的。這些可能在出生時就存在，隨著時間的推移逐漸出現於生活中，暴露出可歸因於色素沉澱形成的各種元素，例如陽光傷害、正常老化過程等。Cutera PICO Genesis針對色素沉澱和曬傷皮膚的革命性非手術激光治療，可輕柔快速地祛除黃褐斑(Melasma)、色素沉澱病變、雀斑、老年斑等，可以舒適有效地改善外觀。

每個人的皮膚都含有一種叫做黑色素的物質，這種物質會影響每個人皮膚的顏色。當黑色素以高濃度出現時，會導致出現褐色斑點或膚色不均勻。根據色素沉澱的位置和嚴重程度，它有時會對人的面部和身體形象產生負面影響，從而對其工作或社會生活產生影響，更嚴重的情況下，這些甚至會影響人們的自信心。此外，由陽光傷害引起的一些色素沉澱病變，可能會引起一些健康問題。

美國醫學儀器Cutera的enlighten，榮獲美國FDA認證其卓越的祛斑效能，得到國際權威醫美媒體、醫生等推崇。仰賴於儀器獨有的Pico Genesis技術，突破性糅合雙波長（1,064nm和532nm）和雙脈寬（750皮秒和2納秒）設計，能以較一般激光儀器快出高達10倍的速度發放能量，針對色素細胞產生機械性激光壓力震動，以物理形式將頑固及細小的色斑高速震碎，可比傳統激光祛斑更快顯效，在徹底消滅難纏礙眼的淺、中、深層色斑之餘，亦能夠去除紋身、收細毛孔、淡化皺紋、改善凹凸洞等，締造無瑕嬌顏。與此同時，短促的脈衝更可大大縮短激光放熱的刺激時間，從而減低熱力對皮膚組織的損害，有助提升療程舒適度，也可減少反黑的機會。

PICO Genesis使用激光選擇性地粉碎不需要的色素沉澱並重塑皮膚的上層，使皮膚恢復平衡+清除+光澤。建議採用一系列兩到三次的PICO Genesis治療，以期達到最佳效果，同時也鼓勵持續維持治療，以保持一段時間的穩定效果。PICO Genesis治療適用於面部、手部和身體其他部位，有明顯的陽光傷害和色素沉澱跡象。大多數患者在治療後立即出現輕度發紅和腫脹，這些副作用是暫時的，通常會在幾個小時內消除，即可以在治療後立即恢復正常活動。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH1樓)，預約電話：212-343-2536。另為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼，預約免費諮詢。

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陳敏麗醫生
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